CHP'li Bulut'tan bahis skandalı açıklaması: "Sadece sporun değil, aslında tüm ülkenin aynası"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı’nın açıkladığı hakemlerin bahis skandalı hakkında "Sadece sporun değil, aslında tüm ülkenin aynası" dedi.

Burhanettin Bulut, profesyonel liglerde görev yapan hakemlerin bahis hesabının olmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Türkiye tel tel dökülüyor" diyen Bulut, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı skandalı açıkladı: ‘571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı var, 152’si düzenli bahis oynuyor!’ Ülkede, çürüme öyle derin, öyle sistematik hale geldi ki ‘rezalet’ bile gündem olamıyor" dedi.

Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolda hakemlerin bahis oynadığı, bağımsız yargının siyasete sopa olduğu, ekonomide adaletin buharlaştığı, eğitimde liyakatin yok sayıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Her alanda ahlaki bir çöküş, kurumsal bir dağılma var. Memlekette adalet kavramı içi boş bir kelime haline geldi. Sahada olmayan adalet, mahkemede de yok, sokakta da, iş yerinde de. Hakkını arayanın ezildiği, suç işleyenin korunduğu bir düzen.

Sorun sadece bireylerde değil; sistemin kendisinde. Çünkü yıllardır hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukuku işliyor. Yasalar değil, talimatlar işliyor. Her şey bir kişinin iki dudağından çıkan cümleye bağlı. Futboldaki bahis skandalı, sadece sporun değil, aslında tüm ülkenin aynası!"