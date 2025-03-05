CHP'li Bulut'tan Bakan Memişoğlu’nun "Midenizi tam doldurmayın" ifadelerine tepki

BirGün/ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun, “Kilo vermenin iki yolu var. Hareket edeceksiniz, midenizi tam doldurmayacaksınız" sözlerine sert tepki gösterdi.

Memişoğlu’nun sözlerini, “İnsanın aklıyla ala ediyorlar” ifadesiyle değerlendiren Bulut, AKP iktidarlarında Türkiye’de on milyonlarca kişinin karnını dahi doyuramadığını belirtti. Yoksulluk verilerine atıf yapan Bulut, Türkiye’de 18 milyon 200 bin yurttaşın sosyal yardımlarla ayakta kalmaya çalıştığını kaydetti.

"UTANMAZLIK"

Türkiye’deki ekonomik krizin her geçen gün daha da derinleştiğini ifade eden Bulut, “Vatandaş yoksulluk eşiğini geçti, derin yoksulluk ve sefalete hapsoldu” diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, “Yoksullukla Mücadele” adı altında her yıl yüz milyarlarca kaynak kullandığının altını çizen Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yoksullukla mücadele için kullanılan yüz milyarlarca liralık kaynak dahi Türkiye’deki derin yoksulluğu çözemiyor. Türkiye’de birileri Saraylarda bal kaymak ile beslenirken yoksul yurttaş akşam pazarından çürük sebze meyve topluyor. Saray Kabinesi’nden bir bakan da çıkıp, ‘Midenizi doldurmayın’ diyebiliyor. Bu, en hafif tabirle utanmazlıktır.”