CHP'li Bulut'tan Bakan Yumaklı'ya: Tecrübeli personel bölgeden uzaklaştırıldı mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 10 kişinin yaşamını yitirdiği Eskişehir Seyitgazi’deki orman yangınını TBMM gündemine taşıdı.

Bulut, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya "Eskişehir Seyitgazi’de meydana gelen yangına müdahale eden ekiplerde görevli personelin yangın eğitimi ve tecrübe düzeyi nedir? Kaç personel yangın konusunda sertifikalıdır" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve çevre bölgelere sıçrayarak büyüyen orman yangınına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Bulut, beş orman işçisi ve beş AKUT gönüllüsü alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdiğini belirterek, “Yangına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler, liyakat eksikliği, deneyimsiz personel görevlendirilmesi, yangın eğitim merkezlerinin kapatılması ve envanter yetersizliği gibi vahim iddiaları gündeme taşımaktadır” dedi. Eğitim almamış personelin yangına müdahale ettiği, tecrübeli personelin rotasyonlarla görev yerlerinden uzaklaştırıldığı, yangın yönetimi konusunda ciddi zaaflar bulunduğunun belirtildiğini kaydeden Bulut, “Bu durum; yangınla mücadele kapasitesinin, personel politikalarının ve envanter yönetiminin acilen sorgulanmasını zorunlu kılmaktadır” ifadelerini kullandı.

KİMSE HESAP VERMİYOR

Türkiye’nin tuhaf ölümler ülkesi haline geldiğini ifade eden Bulut, “Denetlenmeyen otellerdeki yangınlarda, her yıl yaşanmasına rağmen önlem alınmayan orman yangınlarında, depremlerde, madenlerde göçük altında, gaz nedeniyle mağarada, evde şofbenden, sobadan sızan gazla, sahte alkolle, yangın merdiveni olmayan kaçak yurtlarda, çadır yangınlarında, kopan elektrik telleri nedeniyle, bakımı yapılmamış asansörlerde, ray bakımsızlığından dolayı yaşanan tren kazalarında; trafikte, sokakta, kaldırımda, evde, yatakta. Maalesef bu ülkede ölüm, hayatın her alanına sinmiş durumda. Yıllardır aynı ihmaller, aynı sorumsuzluk, aynı ölümler ve hep aynı sessizlik. Koltuklarında yüzleri kızarmadan oturanlar ne hesap veriyor ne de hesabı soruluyor. Bize sadece bir sonraki felaketin yasını tutmak kalıyor” dedi.

"Yangın bölgesinde görev yapan tecrübeli personelin tayin edilerek bölgeden uzaklaştırıldığı iddiaları doğru mudur?"

CHP’li Bulut, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"• Eskişehir Seyitgazi’de meydana gelen yangına müdahale eden ekiplerde görevli personelin yangın eğitimi ve tecrübe düzeyi nedir?

• Kaç personel yangın konusunda sertifikalıdır?

• Yangına müdahale eden ekiplerde rotasyonla görevlendirilen deneyimsiz personel bulunmakta mıdır? Varsa, sayıları ve görev dağılımları nedir?

• Yangın bölgesinde görev yapan tecrübeli personelin tayin edilerek bölgeden uzaklaştırıldığı iddiaları doğru mudur?

• Son 10 yılda kaç yangın eğitimi merkezi kapatılmıştır?

• Türkiye genelinde yangınla mücadeleye ayrılan hava ve kara araçlarının (uçak, helikopter, arazöz vb.) sayısı nedir? Bu araçların kaç tanesi aktif olarak kullanılabilir durumdadır?

• Yangına müdahalede geç kalındığı ve envanter yetersizliği bulunduğu iddiaları doğru mudur?

• Bu eksiklikleri gidermek için alınan tedbirler nedir?

• Orman yangınlarına ilişkin liyakat ve personel politikalarının yeniden düzenlenmesi için Bakanlığınızın planladığı somut adımlar nelerdir?

• Son 5 yılda orman yangınlarında kaç vatandaşımız, kaç personel hayatını kaybetmiştir?"