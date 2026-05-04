CHP'li Bulut'tan enflasyon tepkisi: Saray’ın hokkabazı TÜİK bile gerçeği saklayamadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜİK’in açıkladığı nisan enflasyon verilerine tepki gösterdi. Enflasyonun yıllık yüzde 37,32’ye yükseldiğini hatırlatan Bulut, “Asgari ücret ve emekli maaşıyla yaşam sürdürülemez hale geldi, iktidar derhal güncelleme yapmalı” dedi.

Ekonomi
  • 04.05.2026 10:39
  Giriş: 04.05.2026 10:39
  • Güncelleme: 04.05.2026 10:44
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bulut, “Bu asgari ücretle, bu emekli maaşıyla milyonlarca insan için yaşam artık sürdürülemez hale gelmiştir. İktidar vakit kaybetmeden asgari ücreti ve emekli maaşlarını güncellemeli; vatandaşın alım gücünü koruyacak adımları atmalıdır” diye konuştu.

Bulut TÜİK'in nisan ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabından yazılı açıklama yayımladı.

''İKTİDAR VAKİT KAYBETMEDEN ASGARİ ÜCRETİ VE EMEKLİ MAAŞLARINI GÜNCELLEMELİ''

Bulut'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Hayat pahalılığı öyle bir noktaya ulaştı ki, Saray’ın hokkabazı TÜİK bile gerçeği saklayamadı.

TÜİK verilerine göre nisan ayında enflasyon yüzde 4,18 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 37,32’ye yükseldi.

Ancak vatandaşın hissettiği gerçek enflasyon; pazarda, markette, kirada ve faturada çok daha ağır.

Bu asgari ücretle, bu emekli maaşıyla milyonlarca insan için yaşam artık sürdürülemez hale gelmiştir.

İktidar vakit kaybetmeden asgari ücreti ve emekli maaşlarını güncellemeli, vatandaşın alım gücünü koruyacak adımları atmalıdır.”

