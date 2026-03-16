CHP'li Bulut'tan İBB Davasındaki kısıtlamalara tepki: "Ellerinden gelse sanıkları da duruşmaya almayacaklar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davada duruşma salonuna alınacak kişilere ilişkin kısıtlama kararına tepki göstererek, "Ellerinden gelse sanıkları da duruşmaya almayacaklar, kendilerini savunmalarına fırsat vermeyecekler" dedi.

İBB davasının Silivri’de görülen duruşmalarında yaşanan tartışmaların ardından mahkeme heyeti, “yargılamanın sağlıklı yürütülmesi ve savunmaların tamamlanabilmesi” gerekçesiyle duruşma salonuna alınacak kişiler konusunda tedbir talep etti. Talep doğrultusunda duruşma salonuna yalnızca sanıklar, avukatlar, müştekiler, müşteki avukatları ile sınırlı sayıda yakın ve basın mensubunun alınmasına karar verildi.

Karara tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mahkeme, İBB Kumpas Davası'nda "yargılamanın sağlıklı biçimde yürütülebilmesi" için salona alınacak kişilere ilişkin tedbir talep etmiş. Ellerinden gelse sanıkları da duruşmaya almayacaklar; kendilerini savunmalarına fırsat vermeyecekler. 'Duruşma TRT'den canlı yayınlansından' geldikleri nokta ibret verici. Adalet kapalı kapılar ardında değil, herkesin gözü önünde tecelli eder."