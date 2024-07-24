CHP'li Bulut'tan MHP'ye "sokak hayvanları" çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngören kanun teklifiyle ilgili "Sadece sınıfsal bir ayrışmaya sebep olmak, o kutuplaşma, ayrıştırma anlayışlarının devamı niteliğinde getiriyorlar bunu. Yoksa anketleri onlar da yaptırıyorlardır. Anketlere baktığınızda sadece CHP seçmeni değil ya da muhalif partilerin seçmeni değil tüm ülke yurttaşları bu katliam yasasına karşı çıkıyor" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerine değinen Bulut, “Samimiyetlerini göstermek sözde değil eylemle olur. Oy vermeyeceklerini bugün açıklasalar bu yasa geri çekilir zaten” dedi.

Kamuoyunda büyük tepki yaratan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 42 saati aşkın süredir devam görüşmelerin ardından dün akşam AK Parti ve MHP'li komisyon üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Uzun süredir muhalefet partileri, hayvanseverler ve yaşam hakkı savunucularının alanlarda karşı çıktığı teklifin komisyonda kabul edilmesi kamuoyunda tepkiyle karşılanırken; CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, konuya ilişkin konuştu.

Bulut, teklifin henüz yasalaşmadığına dikkat çekerken geri çekilmesi için de çağrıda bulundu.

"YASAYI DESTEKLEYEN AK PARTİLİ SEÇMENİN ORANI BİLE YÜZDE 15'İ GEÇMİYOR"

İktidarın kanun teklifiyle amacının ayrışmaya neden olmak olduğunu belirten Bulut, AK Parti seçmeninin de yasaya karşı çıktığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Sadece sınıfsal bir ayrışmaya sebep olmak, o kutuplaşma, ayrıştırma anlayışlarının devamı niteliğinde getiriyorlar bunu. Yoksa anketleri onlar da yaptırıyorlardır. Anketlere baktığınızda sadece CHP seçmeni değil ya da muhalif partilerin seçmeni değil tüm ülke yurttaşları bu katliam yasasına karşı çıkıyor. Oran olarak da çok yüksek. Bu yasayı destekleyen AK Partili seçmenlerin oranı bile yüzde 15’i geçmiyor. Türkiye genelinde oran yüzde 7’lerde. Buna rağmen ısrarla bu yasayı getirmesi anlaşılmaz bir şey. Vicdanı kanatan bir durum. Evet bir sorun var. Biz bunu en başta söyledik ve bu sorunun çözümüne de katkı vermek istediğimizi ifade etti genel başkanımız. Bu konuda belediyelerin görev alması gerekiyor. Önceden Meclis’te yapılan bir çalışma var. Bir komisyon sonuçları var. Bu sonuçlara ilişkin bir adım atılsa bu sorun çözülür. Sonuçta sabah okuluna giden çocukların ya da iş yerine giden işçilerin emekçilerin bu tehlikeden korunması gerekiyor. Ama diğer taraftan da bunlar bir can. Yani siz ötanazi diye bir yasa getirirseniz buna elbette tüm toplum karşı çıkar. Espri şu… Geçen sefer uyutma demişlerdi bu sefer ötanazi diyorlar. Amaç bu hayvanları, bu canlıları öldürmek. Ve buna yasa olarak Meclis’te milletvekillerine onay vermesini istiyorlar. Bu anlaşılır bir şey değil.”

"YASAMAYI BEKLEMEDEN BU İŞLERİ YAPANLAR SUÇ İŞLİYOR"

Teklif yasalaşmadan bazı belediyelerin sokak köpeklerini topladığı görüntülerin hatırlatılması üzerine Bulut, şunları kaydetti:

“Bu elbette suç. Çünkü yasama, daha bunu onaylamamış durumda. Belki de çekecekler. Belki de bu yasama dönemine gelmeyecek. Ama kraldan çok kralcı var. Hemen bu işi uygulamaya başladılar. Onlar da suç işliyorlar. Yapılması gerekenler bugüne kadar görevleri bu görevleri yerine getirmiş olsalardı bu bahşedilen sorun, sorun olmaktan çıkardı. O yüzden de yasamayı beklemeden bu işleri yapanlar suç işliyor.”

"SAMİMİYETLERİNİ GÖSTERMEK SÖZDE DEĞİL EYLEMLE OLUR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur” sözlerini de değerlendiren Bulut, şu ifadeleri kullandı:

“Bu benzer açıklamaları yine Devlet Bahçeli yapmıştı. Ama ertesinde Meclis’e gelindiğinde AKP ne karar verdiyse onu uyguladılar. Emeklilikte yaşa takılanlarda da benzer bir şeydi. Yine Devlet Bahçeli açıklama yaptı. Yine MHP’nin yetkilileri bu konuda emeklilere haksızlık yapıldığını ifade etti ama Meclis’te yine iktidar ne dediyse onu yaptı. O nedenle bu açıklamayı çok anlamış değilim. Hayvanlara karşı yapılacak bir katliam yasasına karşı olduğunu ifade ediyor. Zaten MHP buna destek vermeyeceğini bugün açıklasa bu yasa teklifi hemen çekilir. Yani burada bir samimiyet aramak lazım. Samimiyetlerini göstermek sözde değil eylemle olur. Oy vermeyeceklerini bugün açıklasalar bu yasa geri çekilir zaten.”