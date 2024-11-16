CHP'li Bulut'tan Milli Eğitim Bakanı Tekin'e tepki: "Ne tarih biliyor ne de kendini"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut sosyal medya hesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki gösterdi.

AKP Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada yaptığı konuşmada "Sizin anladığınız laik şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşı Kur'an'ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu. Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız. O zaman sizin laiklikten anladığınız şey de benim anladığım şey aynı değil" ifadelerini kullanmıştı.

"YALANLARINI DİNLEMEK AYRI BİR EZİYET"

CHP'li Bulut’un Tekin'e tepki gösterdiği açıklaması şu şekilde:

“Tarikatların gözdesi, gerici eğitimin koruyucusu, laik eğitimin düşmanı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ne tarih biliyor ne de kendini. Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturmasının yeteri kadar utanç verdiği yetmezmiş gibi yalanlarını dinlemek de ayrı bir eziyet.

Tarihi “Keşke Yunan kazansaydı” diyen Fesli Kadir’den öğrendiği çok belli. Bu ülkede, hiçbir zaman camilerin kapısına kilit vurulmadı, camiler ahıra çevrilmedi, vatandaşın Kur’an öğrenmesi yasaklanmadı”