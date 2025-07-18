CHP'li Bulut'tan Murat Çalık paylaşımı: "Ciddi sağlık problemleri olan bir insanı cezaevinde tutmak, hukuk değil vicdansızlıktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adli Tıp Kurumu'nun Mehmet Murat Çalık'ın sağlık tetkiklerinin yeniden yapılmasını talep etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık hakkında tüm sağlık kontrollerinin yeniden yapılmasına karar verilmiş. Ciddi sağlık problemleri olan bir insanı cezaevinde tutmak, hukuk değil vicdansızlıktır. Bu artık adalet değil, düşman hukuku uygulamasıdır" ifadelerini kullandı.