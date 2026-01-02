CHP'li Bulut'tan Murat Ongun'un X hesabına erişim engeli getirilmesine tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un X hesabına erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

Burhanettin Bulut, 9 aydan uzun süredir cezaevinde tutulan Murat Ongun’un X hesabına erişim engeli getirilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASINDAN KORKULDUĞUNUN AÇIK GÖSTERGESİ"

Bulut, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hukuksuzca tutsak edilen Murat Ongun'un X hesabına millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması bahanesiyle erişim engeli kararı verildi.

İBB Kumpas İddianamesi’ndeki çelişkileri, uydurma tanıkları ve hukuka aykırı delilleri tek tek ortaya koyan bu ifşalar, ‘millî güvenlik’ ve ‘kamu düzeni’ gibi muğlak gerekçelerin arkasına sığınılarak sansürlenemez.

Murat Ongun’un sesinin susturulmak istenmesi, gerçeklerin ortaya çıkmasından korkulduğunun açık göstergesidir.

Bir sosyal medya hesabını kapatarak gerçekler yok edilemez; adalet, ancak şeffaflıkla ve bağımsız yargıyla tesis edilir!"