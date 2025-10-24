CHP'li Bulut'tan operasyonlara tepki: ''Gerçeklik duygusunu kaybetmiş bir ülke''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “casusluk” suçlamasıyla soruşturma açılmasına ve Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Bulut, X hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, ''Bu ülkede eleştirmek, seçim kazanmak “suç”, haber yapmak “ihanet”, düşünmek “casusluk” sayılır hale geldi'' ifadelerini kullandı.

BİR YANDA SEÇİLMİŞ BAŞKAN, DİĞER YANDA GAZETECİ

Bulut'un paylaşımı şu şekilde:

''Gerçeklik duygusunu kaybetmiş bir ülke manzarasıyla karşı karşıyayız.

Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na “casusluk” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Aynı gerekçeyle Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.

Bir yanda halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı, diğer yanda gazetecilik görevini yapan bir basın mensubu…

Bu ülkede eleştirmek, seçim kazanmak “suç”, haber yapmak “ihanet”, düşünmek “casusluk” sayılır hale geldi.

Gerçeklerle yüzleşmek yerine paranoyayla yönetilen bir ülkenin trajedisini yaşıyoruz.''