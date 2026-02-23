CHP'li Bulut'tan 'pide hesabı': "24 yılda 490 gram pideyi soframızdan çaldılar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi ve Türk Lirası’ndaki değer kaybını rakamlarla ortaya koydu.

Bulut, paylaşımında 24 yıllık süreçte 1 liranın alım gücünün nasıl yok olduğunu ramazan pidesi üzerinden örneklendirdi.

1 LİRA, BİR LOKMA PİDE EDİYOR

İktidarın ekonomi yönetimini sert bir dille eleştiren Bulut, yurttaşın cebindeki paranın pide karşısındaki erimesini şu sözlerle ifade etti:

"Ak Parti'nin kara düzeni... 2002'de 1 lira ile 500 gram pide alınırken, 2026'da 10 gram alınabiliyor. 24 senede 490 gram pideyi soframızdan çaldılar."