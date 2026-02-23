Giriş / Abone Ol
CHP'li Bulut'tan 'pide hesabı': "24 yılda 490 gram pideyi soframızdan çaldılar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2002 yılından bugüne 1 liranın alım gücündeki erimeyi ramazan pidesi üzerinden örneklendirdi. Bulut, 24 yıl önce 1 lira ile 500 gram pide alınabilirken bugün bu miktarın 10 grama kadar gerilediğine dikkat çekti.

  • 23.02.2026 21:24
  • Giriş: 23.02.2026 21:24
  • Güncelleme: 23.02.2026 21:35
Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi ve Türk Lirası’ndaki değer kaybını rakamlarla ortaya koydu.

Bulut, paylaşımında 24 yıllık süreçte 1 liranın alım gücünün nasıl yok olduğunu ramazan pidesi üzerinden örneklendirdi.

1 LİRA, BİR LOKMA PİDE EDİYOR

İktidarın ekonomi yönetimini sert bir dille eleştiren Bulut, yurttaşın cebindeki paranın pide karşısındaki erimesini şu sözlerle ifade etti:

"Ak Parti'nin kara düzeni... 2002'de 1 lira ile 500 gram pide alınırken, 2026'da 10 gram alınabiliyor. 24 senede 490 gram pideyi soframızdan çaldılar."

