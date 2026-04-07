CHP'li Bulut'tan TRT Haber eleştirisi: Propaganda ve manipülasyon merkezi haline geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut TRT Haber'i Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin yayınları üzerinden sert sözlerle eleştirdi.

Bulut'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"86 milyon vatandaşın vergileriyle ayakta duran ve 'kamuya hizmet' iddiasıyla yayın yapan TRT Haber, utanmazlıkta, ahlaksızlıkta, vicdansızlıkta, yalanda sınır tanımıyor. Üsküdar Belediyesi’ne yönelik operasyonda bulunduğu iddia edilen para bir kafenin devir işlemine ait. TRT’nin bu skandal tutumu, artık 'haber verme' değil, propaganda ve manipülasyon merkezi haline geldiğinin açık kanıtı niteliğinde!" ifadesini kullandı.