Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP'li Bulut'tan Yankı Bağcıoğlu hakkında soruşturma başlatılmasına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Genel Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu hakkında soruşturma başlatmış. Bırakın Bağcıoğlu’nu, CHP’nin herhangi bir üyesinin korkacağını sananlar çok yanılır" dedi.

Güncel
  • 27.12.2024 23:31
  • Giriş: 27.12.2024 23:31
  • Güncelleme: 27.12.2024 23:33
Kaynak: ANKA
CHP'li Bulut'tan Yankı Bağcıoğlu hakkında soruşturma başlatılmasına tepki
ANKA

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından Bağcıoğlu'na  soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

Bulut, paylaşımında "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Atatürk'ün askerleriyiz' dedikleri için haklarında ihraç talebiyle soruşturma başlatılan teğmenler için emekli askerleri ses yükseltmeye çağıran Genel Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu hakkında soruşturma başlatmış. Bırakın Bağcıoğlu’nu, CHP’nin herhangi bir üyesinin korkacağını sananlar çok yanılır. Gözdağınız vız gelir tırıs gider!" dedi.

BirGün'e Abone Ol