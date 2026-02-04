CHP'li Bulut: Tefeci gibi vatandaşa boş senet imzalatıyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "İktidar, yardımlarda toplanan parayı bile kendi yandaşlarına aktardı. O beşli müteahhitlere aktardı. Sonra döndü, yaptığı binalarda, zamanında teslim etmediği binalarda bile vatandaşına senet imzalatarak o evleri teslim etti. Hatta birçoğuna teslim bile etmedi. Anahtarını verdi, tapusunu vermedi. Açık senet aldı. Tefeci gibi, bilirsiniz. Yani biz de buralarda tefeciden para aldın mı sana bir boş senet imzalatır. Devlet tefeci olmuş. Devlet vatandaşına senet imzalatıyor, boş senet imzalatıyor. Faiz kime? Niye faiz uyguluyorsun? Bu tür durumlarda, afet dönemlerinde yapılan yardımlarda faiz olmaz. Yardım yapılır. Eğer bir para verilecekse, bir şey yapılacaksa o faizsiz yapılır" dedi.

Bulut, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında Adana’nın Kozan ilçesinde partililerle bir araya geldi. CHP Kozan İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Bulut, iktidarın deprem bölgesindeki uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi. Bulut, açıklamasında şunları söyledi:

"Buraya gelen Kozanlı hemşehrilerimle bunun en güzel göstergesi; artık salonlara sığmıyoruz, alanlara sığıyoruz. Bu da iktidar olacağımızın en güzel göstergesi. Sağ olun, var olun. Bu hafta genel başkanımız bu bölgede; Çukurova’da, Maraş’ta, Hatay’da, Adıyaman’da, Malatya’da, deprem bölgesinde bir hafta boyunca burada kalacak. Dün de Maraş’ta konuşmasını yaptı. Mecliste yapması gereken grup konuşmasını Maraş’ta yaptı. Çok anlamlıydı. Çünkü burada 3 yıl önce on binlerce insan vefat etti. Tam 13 milyon insan etkilendi. Bu bölgede deprem oldu ama Türkiye ağladı. Bu bölgede deprem oldu ama Türkiye’den herkes etkilendi. 50 binin üzerinde insanımız vefat etti. Adana’da 11 tane binamız çöktü. O binalarda 465’e yakın insanımız vefat etti, hayatını kaybetti. Kozanlı hemşehrilerimiz de vardı onun içerisinde. Buraya defin için geldiğimizi hatırlıyorum. Vatandaşın sorunlarıyla, dertleriyle dertlenmek... Bu, siyaset tarafından unutulmuş, 23 yıllık iktidar tarafından vazgeçilmiş bir his olarak kaldı. Artık hiçbir şekilde toplumun sorunlarına, insanların yaşadığı meselelerle bir aidiyet hissetme durumu kalmadı bu iktidarda.

Bunu niye söylüyorum? Bunu dün genel başkanımızın çarpıcı rakamlarla ifade ettiği, bugün görünen o görüntüyle; dün Maraş’taki o görüntüyle, Hatay’daki görüntüyle, Adıyaman’daki, Malatya’daki görüntüyle söylüyorum. Bizler o gün deprem döneminde hepimiz yardım yaptık. Yapılan yardımlar, bugüne kadar harcanan paraları üst üste koysanız bile daha fazla. Ama o iktidar, o yardımlarda toplanan parayı bile kendi yandaşlarına aktardı. O beşli müteahhitlere aktardı. Sonra döndü, yaptığı binalarda, zamanında teslim etmediği binalarda bile vatandaşına senet imzalatarak o evleri teslim etti. Hatta birçoğuna teslim bile etmedi. Anahtarını verdi, tapusunu vermedi. Açık senet aldı. Tefeci gibi, bilirsiniz. Yani biz de buralarda tefeciden para aldın mı sana bir boş senet imzalatır. Değil mi? Devlet tefeci olmuş. Devlet vatandaşına senet imzalatıyor, boş senet imzalatıyor. Faiz kime? Niye faiz uyguluyorsun? Bu tür durumlarda, afet dönemlerinde yapılan yardımlarda faiz olmaz. Yardım yapılır. Eğer bir para verilecekse, bir şey yapılacaksa o faizsiz yapılır.

Kaldı ki, bakın yine söylüyorum, bu yardımların hiçbirinde hükümetin ya da hazinenin parası yok. Sizin, bizim verdiğimiz paralar var, yardımlar var, vergiler var. Yani bu iş için ekstradan alınmış vergiler var. Hatırlayın, o tarihte kimin arabası varsa motorlu taşıt vergisini ekstradan bir daha ödedi. İki defa ödedik, değil mi? Sonra televizyonlarda Cumhurbaşkanı başta olmak üzere yardım topladı. O yardımları böyle büyük havalarla yaptılar. Ama o yardımları kim yaptı? Yine devlet kuruluşları yaptı. Yani senin benim vergilerimi, ama ekstradan sadece bu iş için verdik. Ama bu iş için verilen paranın altında harcamaya rağmen yine de vatandaşından ve o yapılan evlerin faizle parasını istiyorlar. Boş senete imza attırıyorlar. Bunu niye söylüyorum? Bu bugüne özel bir durum olabilir ama 23 yıllık iktidar maalesef hileyle hurdayla ülkeyi yönetir hale geldi. Eskiden daha çok bize yapıyordu. Her seçim döneminde bir düşman ilan ediyordu. En büyük düşmanı da Cumhuriyet Halk Partisi’ydi. Çünkü iktidara gelebilecek tek parti görüntüsünde o olduğu için her zaman bizi düşman ilan ediyordu.

"BU İKTİDARIN ARTIK GİTMESİ GEREKİYOR"

Hatırlayın, geçen seçimlerde PKK’yla APO'yla bir video yayınladılar. O dağdaki, şimdi 'kurucu lider' diyorlar ya, dağdaki teröristlerle bir video yayınladılar. Onu Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte gösterdiler. Sonra da Cumhurbaşkanı dedi ki: 'Montaj videodur, ne olacak?' Siyasetçiye her türlü algı yönetimini, üçkağıdı yapıyordu. Bunu şimdi de yapıyor. PKK olmuş dost, Cumhuriyet Halk Partisi olmuş şeytan. Bunu her seçimde yaptı, yine yapmaya devam ediyor. Ama vatandaşına da artık yapmaya başladı. Bu hile, hurda, üçkağıt düzeni o kadar içine işlemiş ki artık vatandaşına da yapıyor. Bakın, bunun en güzel örneği bu hafta, hatta bu hafta değil, dün Meclis’te yapılan konuşmalardan… Meclis’te grup başkan vekili diyor ki: 'Biz emekliye daha fazla vereceğiz. Hele siz bekleyin, Gabar’daki petrol kaynakları çıkmaya başlasın, daha çok çıksın, emekliye vereceğiz biz, bu aylıkları daha çok vereceğiz.' Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ya sen her seçim döneminde Gabar’dan petrol çıkıyor, gaz geliyor diyorsun. Her seferinde. Ama yine onun yükünü vatandaşa yüklüyorsun.

Böyle bir siyasetçi olmaz. Bu vatandaşı bile isteye herkesin gözü önünde kandırmak olmaz. Doğalgaz dediler, doğalgaz çıkıyor dediler Karadeniz’de. Hatırlıyor musunuz? 'Doğalgaz geliyor, doğalgaz… Açın pencereleri, yakın gazı, vatandaşımız zenginleşiyor' dedi o utanmazlar ve onun yüzsüz televizyondaki konuşmaları… O gün gaz ne kadardı? Yani ortalama bir vatandaşın doğalgaz için harcadığı para 100 liraydı. Şimdi en düşüğü 2 bin 500 liraya kadar çıkmış durumda. Ülkede bir iktidar var, bir saray var. O sarayın etrafında bir duvarı var. Müştemilatın etrafına duvar çekmiş, halktan kopmuş, kalın, yüksek bir duvar kurmuş. Sizin farkınızda bile değil. Yine genel başkanımızın söylediği gibi, o fakiri, yoksulu sevmeyen bir iktidar var. Bu iktidarın artık gitmesi gerekiyor. Bu iktidarın gitmesinin sebeplerini daha çok anlatabilirim ama artık miadını doldurmuş. Bir eczacı olarak söylüyorum, zamanı geçmiş, bitmiş. Ne söyleyecek sözü kalmış ne vatandaşa verecek bir lafı kalmış. Hiçbir şey kalmamış.

"HER YÖNDEN BİR GELİR ADALETSİZLİĞİ VE BİR BASKI ORTAMI VAR"

İşte o yüzden şu anda Türkiye’de bir gelir adaletsizliği, her yönden bir gelir adaletsizliği ve bir baskı ortamı var. Hani doğal afet diyoruz; bir de siyasi afet var. İktidar, vatandaşına vereceği bir şey kalmayınca 23 yıllık iktidarı boyunca elde ettiği güçleri bu sefer size düşmanlık olarak uyguluyor. Bize de cezaevi olarak uyguluyor. Bakın, buraya geldiğimiz bugün, dilerdim ki yanımda Zeydan Karalar da olsun. Dilerim ki yanınızda Oya Tekin de olsun, Kadir Aydar da olsun. Bu arkadaşlarımızın ne suçu var Allah aşkına? Hele Zeydan Karalar’ı burada tanımayan mı var? Zeydan Karalar, başınıza bir şey gelse hemen yanınızda; cenazeniz olsa mezarlıkta, hastanız olsa hastanede… Kozan’da yaptığı yatırımlar ortada. Çünkü Zeydan Karalar’la baş edemeyeceklerini biliyorlar. Zeydan Karalar’la baş edemeyecekleri için onları cezaevine atıyorlar.

Kurtuluş Savaşı dönemini geçirmiş, yıkımların olduğu, yoksulluğun olduğu, hastalıkların kol gezdiği bir Türkiye’de ulusal mücadele vermiş bir Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferleriyiz biz. O tarihte kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi, bugün de bu içinde bulunduğumuz durumu yeniden diriltecek, yeniden güçlendirecek, yeniden bu ülkeyi refaha kavuşturacak, yeniden kardeşlik duygularını geliştirecek, insanların birbirine düşman olmasını engelleyecek, kucaklaştıracak bir iktidara yine Cumhuriyet Halk Partisi getirecektir. Buna inancımız tam. Bu amaçla da var gücümüzle çalışıyoruz.

İşte burada da arkadaşlarımız var, yeni yönetimimiz var. Kozan’da bugüne kadar Adana’nın siyasi merkezi artık Kozan oldu, onu da söylüyoruz. Bugüne kadar çok istediğimiz sonuçları alamadık ama yeni, genç kadrolarımız var. Meselelerin farkındayız, meseleleri biliyoruz. Artık Cumhuriyet Halk Partisi sizin sorununuzu size anlatmayacak. Tespitlerini iki yıldır yaptık. Artık önümüzde iktidar var. Neler yapacağımızı size anlatacağız. İşte bu kadrolarımız size anlatacak, sizler anlatacaksınız. Hiçbir zaman yılgınlığa düşmek yok. Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmek yok. Nerede bir sorun varsa mutlaka orada Cumhuriyet Halk Partisi olacak."