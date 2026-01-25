CHP'li Bulut, Tekirdağ'da Uğur Mumcu Basın Evi'nin açılışına katıldı: "Araştırmacı gazetecilerin değeri bilinmeli"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Basın Evi açıldı. Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Türkiye açısından bakıldığında Uğur Mumcu'ları arıyoruz. Karanlık bir dönemdeyiz. Karanlığa karşı ışık olan Uğur Mumcu'lar bugünlerde tabir yerindeyse parmakla sayılacak kadar azaldı” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Basın Evi’nin açılışı yapıldı. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de katıldı.

"GAZETECİLİK MESLEĞİ AÇISINDAN, DEMOKRASİ AÇISINDAN ÇOK KIYMETLİ"

Açılışta konuşma yapan Bulut, Uğur Mumcu’nun araştırmacı yanını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Türkiye açısından bakıldığında Uğur Mumcu'ları arıyoruz. Karanlık bir dönemdeyiz. Karanlığa karşı ışık olan Uğur Mumcu'lar bugünlerde tabir yerindeyse parmakla sayılacak kadar azaldı. Bazı arkadaşlarımız gazeteciliği PR şirketinin temsilcisi gibi görmeye başladı. Sanki iktidar milletvekili yokmuş gibi, iktidarın il başkanı, ilçe başkanları yokmuş gibi kendilerini iktidarın temsilcisi olarak görmeye başladı. İşte o zaman karanlıklar artmaya, ülkenin üzerinde kara bulutlar artmaya başladı. Sembolik de olsa böyle bir açılış, Uğur Mumcu’nun anılması gazetecilik mesleği açısından, demokrasi açısından çok kıymetli. Sevgili Candan Başkan'ımı tebrik ediyorum. Sembolik de olsa yerel medyanın bence güçlenmesine vesile olur. Araştırmacı gazetecilerin değerinin bilinmesi açısından çok kıymetli olur. Hayırlı uğurlu olsun.”

"BERABER GELİŞTİRECEĞİZ BURAYI"

Candan Yüceer de talebin gazetecilerden geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Bu sözü vermiştik size. Basın evimizin temelini aslında sizler attınız. Dün Uğur Mumcu’nun katledilişinin 33’üncü yıl dönümüydü. Biz de biraz acele ettik. Adımız da buradan geliyor, Uğur Mumcu Basın Evi. Ne mutlu ki biz burada bu ilişkimizi, basının birbiriyle, basının kamu kurumlarıyla, basının çevreyle, diğer yerlerle, yerel yönetimlerle ilişkisini daha düzenli, daha saygılı, daha sürdürülebilir, veri akışını daha hızlandırmak adına sizlere bir nebze de olsun can suyu olması adına bu basın evimizi hayata geçirdik. Dedik ki biz beraber geliştireceğiz burayı. Eksikleri göreceğiz. Sizlerin taleplerini dinleyeceğiz. Ben tüm basınımıza, basın emekçilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

"UĞUR MUMCU İLE PANELLER YAPTIK"

Okan Konuralp de Uğur Mumcu ile anısını anlatarak, şunları söyledi:

“Cumhuriyet gazetesinden ayrılmak zorunda kalmışlardı Mustafa Ekmekçi'ler ve Uğur Mumcu'lar. O dönemde kendisiyle beraber bazı illerde paneller yaptık, Cumhuriyet gazetesinden neden ayrılmak zorunda kaldıklarına ilişkin. O dönem de çok heyecan verici bir dönemdi tabii. Uğur Bey’le beraber bazı kentlere gidip Mustafa Ekmekçi ile Sayın Uğur Mumcu’yla bu süreci konuşmak... Tam da işte o dönemde Milliyet, Cumhuriyet gazetelerinden ayrılmak zorunda kalmaları, biraz da bugün medyanın nereye geldiğinin de işareti o dönemlerde atılmıştı. Bunu aktarma fırsatı verdiniz. Bir de ben bir gazeteci olarak Sayın Candan Başkan’a, gazetecilere vermiş olduğu bu kıymet için, bu değer için kendi adıma ve sizler adına da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.”

Konuşmaların ardından Uğur Mumcu Basın Evi hizmete açıldı.