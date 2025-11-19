CHP'li Bulut: TRT Haber'de organize linç kampanyası

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 19 Mart siyasi darbesinin ardından TRT’nin başını çektiği yandaş kanalların adeta siyasi bir linç kampanyası yürüttüğünü belirterek, “TRT, 19 Mart darbesinin medya kolu oldu. İddianamenin açıklanmasıyla birlikte ilk bir hafta 12 saat 7 dakika 13 saniye süreyle, tek yanlı ve masumiyet karinesini yok sayan yayınlar yaptı. Bu tablo ‘duruşmalar TRT’den canlı yayınlansın talebimizin haklılığını ortaya koymaktadır. TRT ekranları; çirkin linç kampanyalarının, hedef göstermenin, sopa gibi kullanılan siyasi söylemlerin merkezi olamaz. Kamu gücünün böyle kötüye kullanılması demokrasiye ve milli iradeye ihanettir. TRT ve yönetimi bir an önce kendilerine çeki düzen vermelidir” dedi.

CHP'li Bulut TRT Yönetimi'ne çağrıda bulundu. Bulut çağrısında, ''TRT, halkın değil, iktidarın propaganda aygıtına dönüştürülmüştür'' ifadelerini kullandı.

Bulut'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:

CHP’Lİ BULUT’TAN TRT YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Türkiye’de kamu yayıncılığı yapmakla görevli tek kuruluş olan TRT’nin tarafsızlık zorunluluğu başta olmak üzere görev, yetki ve sorumlulukları ile yayın ilkeleri özel kanunlarla açıkça belirlenmiştir. Kamu yayıncılığının temel amacı; toplumun tamamını kucaklamak, farklı düşünceleri eşit ve adil biçimde yansıtmak, bir siyasi partinin değil milletin sesi olmaktır. Ancak bugün 86 milyon vatandaşın vergileriyle finanse edilen TRT, halkın değil, iktidarın propaganda aygıtına dönüştürülmüştür.

İBB’ye yönelik 19 Mart siyasi operasyonunun hemen ardından, kamu yayıncısı olan TRT Haber’de tarafsızlık ilkesi açıkça yok sayılmış, soruşturmanın gizliliği alenen ihlal edilmiş, daha yargı süreci başlamadan insanlar suçlu ilan edilmiştir. Darbenin medya kolu olarak hareket eden TRT’nin öncülüğünde yandaş medya kanalları organize bir linç kampanyası yürütmekte, RTÜK ise yapılan şikayetleri sümen altı ederek bu hukuk ve etik katliamının ortağı haline gelmektedir. TRT yöneticileri Beştepe’ye sırtını dayayıp Oran Sitesi’nden, Söğütözü’ne, demokrasiye, adalete, hukuka ateş ediyorlar. İddianame açıklandıktan sonraki 11-17 Kasım tarihleri arasında toplam 12 saat 7 dakika 13 saniye, tek yanlı ve masumiyet karinesini yok sayan tek yanlı kara propoganda yapıldı. Karalama kampanyasının üssü TRT Haber’de Birinci Sayfa ve Odak Gündem programları başta olmak üzere 133 haber ve yorum programında kişileri peşinen suçlu ilan eden ifadelere ve alt yazılara yer verildi. Ekranlara çıkarılan sözde yorumcular, masumiyet karinesini ayaklar altına alarak seçilmiş belediye başkanlarımızı peşinen suçlu ilan etmekte, çete ve mafya gibi ağır ithamlarla hedef göstermekte; şahsiyetlerine, ailelerine, onurlarına pervasızca saldırmaktadır. Bu, sadece kişi haklarına değil, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve halk iradesine dönük bir operasyondur.

Oysa 2954 sayılı TRT Kanunu’nun 5’inci maddesi çok nettir:

(k) bendi: Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk, çabukluk ve çağdaş habercilik ilkelerine bağlı kalmak.

(m) bendi: Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için yeterli yayın yapmak; tek yönlü ve taraflı yayın yapmamak; hiçbir parti, grup, çıkar çevresi, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak.

(j) bendi: Kişilerin özel hayatına, şeref ve haysiyetine saygılı olmak ve dürüstlük anlayışından ayrılmamak.

Aynı şekilde 6112 sayılı RTÜK Kanunu’nun “Yayın hizmeti ilkeleri” başlıklı 8’inci maddesinin (i) bendi de açık hüküm içermektedir:

“Suçlu olduğu yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte yayın yapılamaz.”

“TRT, ÇİRKİN KAMPANYALARININ MERKEZİ OLAMAZ”

TRT, iktidarın emir eri RTÜK de talimatla çalışan bir sansür kurumu değildir. Bu millet kendi vergileriyle finanse ettiği kurumları bir grubun siyasal sopası olsun diye değil, adil, tarafsız ve bağımsız yayıncılık yapılsın diye kurmuştur.

TRT yöneticilerine sesleniyorum:

Göreviniz, bir siyasi partinin çıkarlarını korumak değil; kamu yararına hizmet etmektir. TRT ekranları; çirkin linç kampanyalarının, hedef göstermenin, sopa gibi kullanılan siyasi söylemlerin merkezi olamaz. Kamu gücünün böyle kötüye kullanılması demokrasiye ve milli iradeye ihanettir. TRT ve yönetimi bir an önce kendilerine çeki düzen vermelidir.”

TRT HABER’DE LİNÇ KAMPANYASI

TRT Haber’de iddianamenin açıklandığı günden başlayarak bir haftalık tarama...

11 Kasım: 15 ayrı haber 50 dakika 18 saniye

15 ayrı haber 50 dakika 18 saniye 12 Kasım: 22 ayrı haber 63 dakika 20 saniye

22 ayrı haber 63 dakika 20 saniye 13 Kasım: 34 ayrı haber ve yorum programı 180 dakika 32 saniye

34 ayrı haber ve yorum programı 180 dakika 32 saniye 14 Kasım: 17 ayrı haber ve yorum programı 117 dakika 16 saniye

17 ayrı haber ve yorum programı 117 dakika 16 saniye 15 Kasım: 17 ayrı haber ve yorum programı 120 dakika 22 saniye

17 ayrı haber ve yorum programı 120 dakika 22 saniye 16 Kasım: 16 ayrı haber ve yorum programı 106 dakika 11 saniye

16 ayrı haber ve yorum programı 106 dakika 11 saniye 17 Kasım: 12 ayrı haber ve yorum programı 89 dakika 14 saniye

HABERLERDE KULLANILAN KESİN YARGI İÇEREN ALTYAZI VE BAŞLIKLAR