CHP'li Bulut: Ülkenin en büyük banknotu olan 200 TL ile neredeyse 1 kg salatalık alınabiliyor

CHP'li Burhanettin Bulut, "Memleketin geldiği nokta. Ülkenin en büyük banknotu olan 200 TL ile neredeyse 1 kg salatalık alınabiliyor" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 20.02.2026 18:49
  • Giriş: 20.02.2026 18:49
  • Güncelleme: 20.02.2026 18:52
Kaynak: ANKA
CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Memleketin geldiği nokta. Ülkenin en büyük banknotu olan 200 lira ile neredeyse 1 kg salatalık alınabiliyor." açıklamasında bulundu.

Hayat pahalılığına ilişkin X hesabından market fotoğrafı paylaşan CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Memleketin geldiği nokta. Ülkenin en büyük banknotu olan 200 TL ile neredeyse 1 kg salatalık alınabiliyor" dedi.

