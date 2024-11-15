CHP'li Bulut: "Vatandaşı 'nas' çarptı, faiz yükü 3 yılda 6 kat arttı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yurttaşın faiz karşısındaki ekonomik durumuna vurgu yaptı.

Açlık sınırının altında maaş alan, yüksek enflasyon ortamında geliri giderine yetmeyen, borcu borçla kapatmaktan başka çaresi olmayan yurttaşın bankalara çalıştığını belirten Bulut, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 3 trilyon 674 milyar liraya yükseldiğini hatırlattı, yurttaşın bankalara yaptığı faiz ödemelerinin geçen yıla göre yüzde 200’e yakın artarak 605,9 milyar liraya yükseldiğini vurguladı.

"2024 YILININ TAMAMINDA 810 MİLYAR LİRAYI BULMASI BEKLENİYOR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, enflasyonun sorumlusunu faiz olarak gösterip Eylül 2021’de “Nas böyle emrediyor” diyerek Merkez Bankasını faiz indirmeye zorlamasıyla başlayan süreçte yurttaşın faiz yükünün 6 kat arttığını söyleyen Bulut, “Vatandaşlar bireysel kredi ve kredi kartı borçları için 2021 yılında bankalara 118,5 milyar lira faiz ödemişti. Bu tutar 2022 yılında 186 milyara, 2023 yılında da 378 milyara yükselmişti. Bu tutarın 2024 yılının tamamında 810 milyar lirayı bulması bekleniyor” dedi.

CHP’li Bulut, "Bu yılın ilk dokuz ayında vatandaşların bankalara yaptığı 605,9 milyar liralık ödemenin 365,3 milyar lirası bireysel krediler, 240,6 milyar lirası ise kredi kartı borçları için ödendi. Nas indirimlerinden, ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ safsatasından ‘akıl dışı’ ilan edilerek vaz geçildi ancak olan vatandaşa oldu. Yapboz tahtasına çevirdikleri ekonomi yönetiminin faturası vatandaşa çıktı. Şu anda Türkiye’nin en yakıcı sorunu hayat pahalılığı. Pazarda, markette file dolmuyor. Vatandaşın bu hayat pahalılığında en temel ihtiyaçlarını bile karşılaması mümkün değil. Yüksek faiz oranlarına rağmen vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılamak için mecburen borçlanmaya, kredi-faiz-icra sarmalında geçinmeye çalışıyor” dedi.

"MAAŞ FAİZE GİDİYOR, ASGARİ ÜCRET 30 BİN TL OLMALI"

Yurttaşın maaşının faize gittiğini belirten Bulut, Erdoğan’ın nas inadı yüzünden yurttaşın banka kapılarına mahkûm edildiğini ifade etti. Bireysel borç yükünün her ay katlandığının altını çizen Bulut, vatandaşın bir nebze olsun soluk alması için yılbaşında zamlanacak asgari ücretin en az 30 bin TL olması gerektiğini, emekli aylıklarının da insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayacak sınırlara getirilmesi gerektiğini kaydetti.