CHP'li Burhanettin Bulut: "Kamu ilanları, iktidarın propaganda aracı değil"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Anayasa Mahkemesi’nin, Basın İlan Kurumu’nun, gazetelere, dergilere ve internet sitelerine yönelik resmi ilan ve reklam kesme yetkisini iptal etmesiyle ilgili, "Şimdi AYM, iktidara açık bir mesaj verdi: Devletin görevi basını susturmak değil, özgürce konuşmasını sağlamaktır. Çünkü basın özgür değilse, halkın gerçeği öğrenme hakkı da yoktur. Gerçekleri gizleyen, sesi susturulan bir ülkede adaletten, özgürlükten, demokrasiden söz edilemez" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin, Basın İlan Kurumu’nun, gazetelere, dergilere ve internet sitelerine yönelik resmi ilan ve reklam kesme yetkisini iptal etmesini değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararının, basın ve ifade özgürlüğü açısından çok önemli olduğunu belirten Bulut, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığı’na bağlanarak tamamen siyasi bir araca döndürülen Basın İlan Kurumu aracılığıyla muhalif basın, ekonomik baskı altına alınıyor, yandaş medya ise kamu kaynaklarıyla besleniyordu. Eleştiren, sorgulayan, gerçekleri yazan gazetelerin ilan gelirleri keyfi şekilde kesiliyor; susturulmak istenen bağımsız medya kuruluşları ekonomik kıskaca alınıyordu. Bir yanda milyarlarca liralık kamu ilanlarıyla semirtilen iktidar yanlısı gazeteler, diğer yanda baskı, tehdit ve ilan ambargosuyla ayakta kalmaya çalışan bağımsız medya organları vardı.

Şimdi AYM, iktidara açık bir mesaj verdi: 'Devletin görevi basını susturmak değil, özgürce konuşmasını sağlamaktır.' Çünkü basın özgür değilse, halkın gerçeği öğrenme hakkı da yoktur. Gerçekleri gizleyen, sesi susturulan bir ülkede adaletten, özgürlükten, demokrasiden söz edilemez. Kamu ilanları, iktidarın propaganda aracı değil, objektif kriterlerle dağıtılan kamusal bir kaynak olmalıdır. Gerçekleri susturmak, tek sesli bir medya yaratmak isteyenlere karşı halkın haber alma hakkını sonuna kadar savunacağız."