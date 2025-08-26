CHP'li Burhanettin Bulut: "Şahlanan tek şey borç, faiz ve icra dosyaları"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

İcra dairelerinde 24 milyon 450 bin dosya bulunduğunu belirten Bulut, sadece son bir yılda 1 milyon 826 bin yeni icra dosyasının açıldığını söyledi.

Bulut, "İktidar, 'Ekonomi şahlanıyor. Ekonomi büyüyor' masalları anlatırken, büyüyen tek şey borç, faiz ve icra dosyaları. İnsanlar evine ekmek götüremez hale geldi; gençler işsiz, esnaf kepenk kapatıyor" dedi.

"İNSANLAR EVİNE EKMEK GÖTÜREMEZ HALE GELDİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. "Vatandaşın sırtındaki borç yükü artık taşınamaz hale geldi" diyen Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Maaşı enflasyon karşısında günbegün eriyen borç batağına sürüklenen vatandaşların bankalara, finans kuruluşlarına, varlık şirketlerine ve TOKİ’ye olan toplam borcu 5 trilyon 176 milyar liraya çıktı. Bugün icra dairelerinde tam 24 milyon 450 bin dosya var. Sadece son bir yılda 1 milyon 826 bin yeni icra dosyası açıldı İktidar, 'Ekonomi şahlanıyor. Ekonomi büyüyor' masalları anlatırken, büyüyen tek şey borç, faiz ve icra dosyaları. İnsanlar evine ekmek götüremez hale geldi; gençler işsiz, esnaf kepenk kapatıyor. Milletin bankalara, faiz lobisine, varlık yönetim şirketlerine esir edildiği bir düzen kurulmuştur. Bu tablo, iktidarın ekonomi politikalarının iflas ettiğinin; yoksulluğun, borcun ve adaletsizliğin derinleştiğinin en somut kanıtıdır."