CHP'li Burhanettin Bulut'tan RTÜK'e basın özgürlüğü tepkisi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, RTÜK'ün muhalif kanallara yönelik cezalarını eleştirerek tepki gösterdi. Önceki RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'le ilgili de konuşan Bulut, "RTÜK'ü her fırsatta demokrasiye ateş eden sarayı arkasına alarak, her türlü kendisine ait olmayan kanunları bile kullanarak sansürü olağanlaştıran, ekran karartmayı, susturmayı, cezalandırmayı bir yönetim biçimi haline getirmiş, sosyal medyadan bir siyasetçi gibi siyasetçilere laf yetiştiren bir kişilikle bu kurumu yönetti ama bu kurumun sonunda en çok talep ettiği bakanlığı da alamadı" dedi.

"CEZALANDIRMANIN ÇOK ÖTESİNDE BİR SANSÜR"

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2026 bütçesi ve kesin hesabının görüşüldüğü komisyonda konuşan Bulut, şunları kaydetti:

"Baktığınızda 2025 yılının yönetimine somut verilerde buranın bir denetim değil, bir sansür mekanizması haline geldiğini göreceğiz. Örneğin elimde 1 Ocak - 14 Kasım 2025 arası haber ve yorum programlarında verilen cezalar var. Tam 52 ceza verilmiş. 52 ceza sonunda da 67 milyon 500 bin lira ceza kesilmiş. Ceza kesilen kanallara baktığımızda bu cezalar tesadüf değil, bilakis isteyerek sadece muhalif kanallara verilmiş. Örneğin Sözcü Televizyonu 15 ceza almış. 14 defa idari para cezası, 13 program durdurma ve 10 gün yani günümüz Türkiye'sinde bile 10 gün kapama cezası verilmiş. TELE1 de aynı şekilde 15 ceza almış. Yine 5 gün yayın durdurma aldı. Ama artık TELE1 bu cezalardan muaf hale geldi çünkü 'penguen' yayınlarına başladı. Halk TV, 14 ceza aldı. Yine 10 gün yayın durdurma cezası aldı. Bu özellikle bu kurum açısından utanılacak bir cezadır. Bu dönemde 10 gün kapama cezası verilmesi, 5 gün kapama cezası verilmesi bu cezalandırmanın çok ötesinde bir sansürdür. Yine Flash TV artık bu cezalardan muaf hale geldi. Diğerinde Meltem TV bir ceza almıştır.

3 KANALA 44 CEZA

Tüm bu idari cezalara bakıldığında ilk üç kanala 44 ceza verilmiş ve bu cezaların büyük çoğunluğu haber ve yorum programlarına istinaden verilmiş. Bir başka bir cezalandırma yöntemi de genel başkanımızın miting yaptığı konuşmalarda konuşma metinleri ceza unsurları olarak görülmüş. Tüm bunlar yaşanırken yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Kasım'a ilişkin bir anma toplantısında şu ifadeyi kullanıyor, 'Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz' Şimdi bu kadar ceza verilen bir dönemde Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesinden bir sonuç çıkartmak lazım. Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz. O zaman bu cezalar niye veriliyor? Buna baktığımızda verilen cezalar yine Cumhurbaşkanının söylediği bir noktadan verilmiş oluyor"

Bulut, muhalefet yapan birkaç kanalın kaldığını belirterek "Sadece Cumhurbaşkanının yani sarayın kontrolünde TELE1 Habertürk, Show TV, HD Spor, Ekotürk, Flash Haber gibi kanallar resmen bir medya imparatorluğu kurmuş durumda. Sanırım sarayın havuz medyası yetmiyor. Bir de bunları kendi iktidarının savunuculuğu haline getirmiş durumda. Açıkçası iki dudağı arasına sıkıştırılmış bir basın özgürlüğünü yaşıyoruz" dedi.