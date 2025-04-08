CHP'li Burhanettin Bulut: TRT'nin bandrol ücreti kaldırılsın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT Bandrol Ücreti’nin kaldırılmasını istedi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

Yurttaşların "Biz TRT’ye neden vergi ödüyoruz? "noktasına getirildiğini ifade eden Bulut, "Bu Kanun Teklifi, TRT Bandrol Ücreti’nin kaldırılarak vatandaşın sırtındaki maktu vergi yükünün hafifletilmesi amacıyla hazırlanmıştır” dedi.

"İKİ YILDA 29 MİLYAR 545 MİLYON 709 BİN TL GELİR"

TRT’nin gelirinin çok büyük bir bölümünün yurttaştan alınan vergilerden oluştuğuna dikkat çeken Bulut şöyle devam etti:

“3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanunu’na istinaden TRT yayını alabilen radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan 'TRT Bandrol Ücretleri' alınmaktadır. Elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasıyla kurumun gelir kaybını önlemek için cep telefonu, bilgisayar, tabletler ve başka elektronik eşyalardaki TRT bandrol ücreti artırılmıştır. TRT’nin 2021-2023 döneminde elde ettiği bandrol vergisi, bandrol geliri toplamı, 29 milyar 545 milyon 709 bin TL olmuştur.

“TRT, İKTİDARIN KARA PROPAGANDA ARACINA DÖNÜŞTÜ”

TRT, milletimizin vergileriyle yayın yapan ve yayınlarında tarafsız olması gereken bir kamu kuruluşudur. Tarafsız olma sorumluluğu; 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile uymakla yükümlü olduğu 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da hüküm altına alınmıştır. Ancak 86 milyon vatandaşın vergileriyle yayın yapan TRT, AKP iktidarlarıyla birlikte, iktidarın kara propaganda aracına dönüşmüştür. Sadece iktidarın haberlerine yer veren, muhalefeti yok sayan, demokrasiyi baltalayan TRT, toplumun büyük bir bölümünü görmezden gelmektedir. Kanunları, Anayasa’yı yok sayıp suç işleyen TRT’nin tek kurumsal ilkesi, iktidara hizmet etmek, muhalefeti görmezden gelmektir.

Halktan aldığı vergilerle halkı görmezden gelen, halkı cezalandıran, sadece bir siyasi partiye angaje olan bir yayıncılık anlayışı kabul edilemez. Sosyal medyasından boykot paylaşımı yapan sanatçıları dizi projelerinden çıkaran, siyasi partilerin parasıyla reklamlarını dahi yayınlamayan, iktidarın düşünce ikliminde olmayan hiç kimseye nefes alma hakkı bile tanımayan TRT’nin pervasız, hedef gösterici, yasa tanımaz haberleri vatandaşların da tepkisini çekmektedir.

"TRT, VATANDAŞIN SIRTINA YÜK"

Basın mesleğinin etik ilkeleri ortada iken TRT, aldığı her cihaz için TRT Bandrol Ücreti ödemek zorunda kalan vatandaşın sırtına da ciddi bir mali yük olmuştur. TRT’nin bu yanlı ve adaletsiz tutumu vergi ödeyen vatandaşları da rahatsız etmiş, 'Biz TRT’ye neden vergi ödüyoruz? noktasına getirmiştir. Bu Kanun Teklifi, TRT Bandrol Ücreti’nin kaldırılarak vatandaşın sırtındaki maktu vergi yükünün hafifletilmesi amacıyla hazırlanmıştır.”