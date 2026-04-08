CHP'li Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Oktay Erbalaban, görevinden ayrıldığını açıkladı. Erbalaban’ın istifa kararını, partisinin Burhaniye İlçe Danışma Kurulu toplantısı sırasında duyurduğu bildirildi.

Sözcü'de yer alan habere göre Erbalaban, yaptığı açıklamada son dönemde yaşanan gelişmelerin görevini sürdürmesini zorlaştırdığını belirtti. Açıklamasında, istifa kararının “vicdani ve ilkesel” bir tercih olduğunu vurguladı.

Erbalaban toplantıda yapmış olduğu konuşmada şunları ifade etti:

"CHP'ye gönül vermiş bir partili olarak, her zaman halktan yana, emekten ve adaletten yana durdum. Benim için siyaset insanımıza dokunmak, sizlerin yaşamına değer katmak ve sizlerin güvenine layık olabilmektir. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, inandığım bu değerler doğrultusunda görev yapmamı zorlaştırmıştır. Beni hem insani hem de vicdani olarak derin bir sorgulamaya yöneltmiştir. Halkıma olan sevgim ve saygım gereği, inandığım ilkelerden uzaklaşan hiçbir anlayışın içinde yer almayı doğru bulmadım, bulmam da mümkün değildir. Bu nedenle almış olduğum istifa kararı bir kaçış değil, tam tersine kendime, karakterime ve Burhaniye halkına olan saygımın bir sonucudur."