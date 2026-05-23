CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından Özgür Özel'e destek: "45 gün içinde kurultay" çağrısı yapıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, büyükşehir belediye başkanları ile CHP Genel Merkezinde bir araya geldi.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Özgür Özel ile görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cumhuriyeti kuran Partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış

zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır" denildi.

Mutlak butlan kararı hakkında yapılan değerlendirmede, "'Mutlak Butlan' kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız" ifadeleri kullanıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek verilen açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ve parti yönetimimizin yanındayız" ifadelerine yer verildi.

KURULTAY ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca, "Gelinen aşamada; Partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz" çağrısı yapıldı.