CHP'li Çakırözer'den Basın Özgürlüğü Raporu: Mart ayında 40 gazeteci hakim karşısına çıktı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in aylık basın özgürlüğü raporuna göre Mart ayında 40 gazeteci hakim karşısına çıkarken 7 gazeteci gözaltına alındı.

İktidarın ‘dezenformasyonu önleyeceğiz’ gerekçesiyle çıkardığı sansür yasasının son mağduru ise Birgün muhabiri İsmail Arı oldu.

Bayram ziyareti için gittiği Tokat’ta ailesinin yanından gözaltına alınan Arı, belgeli ve ödüllü haberleri için ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla tutuklandı. Çakırözer, “Yasa 2022’de Meclis’ten geçerken basın özgürlüğü açısından kaygılı bulmuş ve uyarmıştık. 3 yılın sonunda maalesef haklı çıktık. Yasa bugün gazetecileri susturma, hapsetme, gerçekleri karartma aracı oldu.

Bu yasa kullanılarak 70’ten fazla gazeteciye soruşturma açıldı. Onlarca gazeteci tutuklandı. Bu gerekçeyle yargılanan İsmail Arı ve Alican Uludağ derhal serbest kalmalıdır. Halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğü önündeki en temel engellerden biri haline gelen bu madde de bir an önce kaldırılmalıdır” dedi.

GAZETECİLİK TEHDİT, GÖZALTI, TUTUKLAMA VE POLİS ABLUKASINDA

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Mart ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı. Mart ayında aralarında Zafer Arapkirli’nin de bulunduğu en az 40 gazeteci hakim karşısına çıkarken, 2’si İsrail’de olmak üzere 7 gazeteci gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Arı, Ramazan Bayramı ziyareti için gittiği Tokat’ta aile evinde gözaltına alındı, Tokat’tan Ankara’ya getirilen Arı, ‘sansür yasası’ olarak adlandırılan ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ maddesi gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Gazetecilerin, meslektaşları İsmail Arı, Alican Uludağ, Merdan Yanardağ, Pınar Gayip ve diğer tutuklu gazeteciler için İstanbul’da yaptığı eylem dahi polis ablukasına alındı, gazetecilerin yürümesine izin verilmedi.

Silivri’deki İBB duruşmalarında da gazetecilerin haber takibi engellenmek istendi.

Çakırözer’in kamuoyu ile paylaştığı rapora göre, mart ayında dikkat çeken basın özgürlüğü ihlalleri şöyle:

GAZETECİYE BAYRAM ZİYARETİNDE GÖZALTI VE TUTUKLAMA

BirGün muhabiri İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat'ın Turhal ilçesinde ‘yanıltıcı bilgiyi yayma’ suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra getirildiği Ankara’da tutuklandı.

39 gündür tutuklu gazeteci Alican Uludağ hakkında iddianame düzenlendi. Uludağ hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Yargılamaya gerekçe yapılan maddeler arasında yine ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlaması da yer aldı.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında görülen davada mahkeme, Ilıcak hakkında 3 yıl 9 ay, Altan hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sendika.Org Yayın Kurulu Üyesi Ali Ergin Demirhan’a Charli Hebdo haberi nedeniyle verilen ceza arttırıldı. Demirhan’ın cezası 3 ay 22 günden 5 aya yükseltildi.

Gazeteciler Ceylan Şahinli ve Zeynep Durgut hakkında haberleri nedeniyle soruşturma açıldı.

SAVAŞ TAKİBİNE İSRAİL’DE DE TÜRKİYE’DE DE GÖZALTI

İran savaşının başında, İncirlik Hava Üssü önünden yayın yaptıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen, kurumun iki muhabiri de gözaltına alındı.





CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman, İsrail’in başkenti Tel Aviv’den canlı yayın yaptıkları sırada İsrail güvenlik birimlerince gözaltına alındı.

HABERE ÖLÜM TEHDİTİ

Gazeteci Özlem Gürses, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ile ilgili sunduğu bir haberin sosyal medyada çarpıtılması nedeniyle ölüm tehditleri aldığını ve koruma talep ettiğini açıkladı.





Diyarbakır’da haber takibi yapan gazeteci Abdullah Akyol, bölgedeki bir işletme sahipleri ve çalışanları tarafından fiziksel ve sözlü saldırıya uğradı.

DAVA TAKİBİ DE YASAK

Silivri’de devam eden İBB davalarını takip eden gazetecilere önemli kısıtlamalar getirildi. Duruşmaya sınırlı sayıda yerli ve yabancı gazetecinin girişine izin verilirken, gazeteciler yargılamayı görme ve duyma imkanlarının çok az olduğu bir bölümde oturmaya zorlandı.

TUTUKLU GAZETECİLER EYLEMİNE POLİS ABLUKASI

İsmail Arı, Alican Uludağ, Merdan Yanardağ ve diğer tutuklu gazetecilerin durumunu protesto etmek için Kadıköy’de bir araya gelen gazetecilerin ve yurttaşların yürüyüşüne polis izin vermedi. Gazeteciler polis ablukası altında ‘Gazeteciliğe özgürlük ülkeye demokrasi istiyoruz’ taleplerini sıraladı.

HABERE DE PAYLAŞIMA DA ERİŞİM YOK

Sosyal medya hesapları ve haber içeriklerine getirilen erişim engelleri mart ayında da devam etti. Gazeteci Mahmut Bozarslan, afet uzmanı Kubilay Kaptan ile Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Mart ayında; Gazete Pencere’den Büşra Cebeci’nin TOKİ iştiraki Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’de kamu kaynaklarının usulsüz ve kişisel harcamalar için kullanıldığı iddiaları, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde Eczacılık Fakültesi’nin hiç öğrenci almadan kapatılması haberi, öğrencisi bulunmayan fakülteye “fakülte sekreteri” olarak atanan Cihan Karabel’in yaklaşık 3 yıl boyunca maaş aldığı iddiasına ilişkin haberler, petrol fiyatlarının artacağına ilişkin haberler ile İfade Özgürlüğü Derneği’nin web sitesindeki bir içerik de engellendi.