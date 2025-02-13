CHP'li Çakırözer’den 'adaletsizlik' tepkisi: Siyasetçiler, sanatçılar ve gazeteciler tutuklu

BirGün/ANKARA

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Adalet Akademisi Kanunu görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu’nda söz aldı. Konuşmasını, Türkiye’deki adaletsiz uygulamalara ayıran Çakırözer, BirGün Gazetesi çalışanlarına yönelik gözaltı uygulamasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine, "Burada Adalet Akademisini konuşuyoruz ama ülkede adalet yok ortada” ifadesiyle başlayan Çakırözer, özetle şunları kaydetti:

“Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ zindanda. Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanlarımız başkan yardımcılarımız, belediye meclisi üyelerimiz zindandalar. Sadece konuştu diye, gençlik kolları başkanımız Cem Aydın’ın beş yıl hapsi istendi. Bugün ise hedefte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu var.

İMAMOĞLU HEDEFTE

Oylarını katlayarak artıran Ekrem İmamoğlu’nu sandıkta yenemeyenler şimdi, emir altına aldıkları yargı yoluyla önünü kesme çabasındalar. “Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz” dedikleri için gencecik teğmenleri ihraç ettiler, onlara sahip çıktı diye genel başkan yardımcımız Yangı Bağcıoğlu’na soruşturma başlattılar.

Geçen hafta CHP’ye katılan mücadele arkadaşımız Cemal Enginyurt’a da ilk günden soruşturma geldi. Yalnızca siyaset değil, basın özgürlüğü de ayaklar altında. Halk TV gazetecileri ve yorumcuları saatlerce gözaltında tutuldu. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş Silivri zindanında. BirGün çalışanları Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir bir geceyi gözaltında geçirmek zorunda kalıyor.

YAZIK DEĞİL Mİ?

Böyle saçmalık başka nerede var? Sokak röportajı verdi diye 86 yaşındaki emekli dokuz gün hapisteydi. Astrolog Hilal Saraç’ın ifadelerini ciddiye alarak tutukladılar. İnsan Hakları Derneği’nin kurucularından Nimet Tanrıkulu aylardır, Tarihçi Çiğdem Öğür, günlerdir hapiste.

Osman Kavala, Can Atalay, Çiğden Mater, Mine Özerden’i yıllardır zindanda tuttukları yetmemiş şimdi de menajer Ayşe Barım bir turlu unutamadıkları Gezi Direnişi nedeniyle haksız yere hapiste. Hatta 12 yıl önceki yayınları taratıp sanatçılardan yeni suçlar üretme peşindeler. İşte bu adaletsizlikler ve zorbalıklar nedeniyle Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde en dipte. Yazık değil mi ülkemize? Bugün ayarını bozduğunuz o adalet terazisi de mutlaka ama mutlaka bir gün sizi de tartacak.”