CHP'li Çan'dan “kokarca toplama” projesine tepki

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Haydi çocuklar kokarcaya" sloganıyla başlattığı kahverengi kokarca toplama "proje"sine tepki gösterdi. Çan, "Dünya bu zararlıyla bilimsel yöntemlerle mücadele ederken biz çocukları sahaya sürüyoruz" dedi.

Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, “Haydi çocuklar kokarcaya, bu zekânın karşısında kim durabilir?” sloganıyla "Kahverengi Kokarcayı Topluyoruz Projesi"ne başlatıldığı duyuruldu. "Proje" kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde düzenlenecek yarışmada en fazla kahverengi kokarca toplayan öğrencilere bisiklet hediye edileceği açıklandı. Kahverengi kokarcaların 17 Kasım'a kadar ilçe müdürlüğüne teslim edilmesi gereken "proje" kapsamında toplam 13 bisikletin ödül olarak verileceği belirtildi.

CHP Samsun Milletvekili Çan yaptığı açıklamada, "proje"ye tepki gösterdi.

"BİZ ÇOCUKLARI SAHAYA SÜRÜYORUZ"

Kahverengi kokarcanın Karadeniz Bölgesi’nde fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe zarar verdiğini belirten Çan, “Karadeniz’i iki yıldır etkisi altına alan kahverengi kokarca, fındık üretimini tehdit ediyor. Dünya bu zararlıyla bilimsel ve kimyasal yöntemlerle mücadele ederken, biz çocukları ödüllendirme yöntemiyle sahaya sürüyoruz” dedi.

Tarım politikalarının bilimsellikten uzaklaştığını söyleyen Çan, “Türkiye’yi son 20 yılda bilimsellikten koparan anlayış, tarımla vatandaşın bağını zayıflattı. Bugün çocukları kahverengi kokarcanın peşine düşüren bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK AÇISINDAN DA RİSKLİ"

Çan, kimyasal feromon tuzaklarla mücadele imkânı varken çocuklara bu sorumluluğun verilmesini yanlış bulduğunu belirterek, “Bu zararlı tarım böceği kimyasallarla temas etmiş olabilir. Çocukların bilinçlendirilmeden bu sürece dahil edilmesi sağlık açısından da risklidir” dedi.

Milletvekili Çan, çevre bilinci ve farkındalık projelerinin önemine dikkat çekerek, “Çocuklara çevre duyarlılığı kazandırmak elbette değerlidir, ancak bu tür uygulamalarda bilimsel yöntemler ve güvenlik önlemleri ön planda olmalıdır” diye konuştu.