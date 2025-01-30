CHP'li Cavit Arı: "Bu iktidar size en düşük 31 bin lira vermesi gerekirken sadece 14 bin lirayı zorla verir durumda"

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini düzenleyen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu iktidar 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişti. 2025 yılında geldiğimizde sizin emekliyi evinden çıkamaz hale getirdiniz. En düşük emekli aylığını konuşuyor. AKP'li arkadaşlar komisyonda, Meclis'te bir konuyu konuşacakları zaman 2002 yılını milat olarak alır. 2002'de en düşük emekli aylığı 1,4 asgari ücret. Yani bizim itiraz ettiğimiz asgari ücrete göre konuşursak bugün en düşük emekli aylığının yaklaşık 31 bin lira olması gerekiyor. Kaldı ki biz 30 bin liranın altında olmaması gerektiğini söylemiştik. Buna rağmen 22 bin 104 olarak açıklandı. Bu iktidar size en düşük 31 bin lira vermesi gerekirken sadece 14 bin lirayı zorla verir durumda.

Devletin her türlü vergisinde, harcında, resmi zamlarda uygulanan oran yüzde 43,93. Yani alırken yüzde 43, vermeye geldiğinde 14 bin lira verecek. Memur emeklileri için de Ocak ayındaki maaş artış oranı yüzde 11,54. Kısacası hem çalışan memurumuz hem emeklimiz bütün toplum kesimleri mağdur edilmiş durumda. Biz en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine getirilmesini savunuyoruz."

"LÜTUFTA BULUNMUŞLAR GİBİ EMEKLİLERDEN ALKIŞ BEKLİYORLAR"

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ise şunları söyledi:

"Elbette yine emekliler yerine değil sermaye lehine bir madde düzenlemesi var. Artık emekçiler, memurlar bu Meclis'e inanmıyorlar, güvenmiyorlar. Burada halka ölümlerden ölüm beğendiren bir tiyatro oynandığını düşünüyorlar. İktidarın ne yazık kapalı kapılar arkasından kendisi ile alay ettiğini, küçümsediğini düşünüyorlar. Halk düşmanlığında sınır tanımayan bir şekilde halkın haysiyeti il oynandığını düşünüyorlar. Halkın yaşamları ile alay edildiğini düşünüyorlar. Açıkçası haksız da değiller.

Lütufta bulunmuşlar gibi emeklilerden alkış bekliyorlar. Ama ettikleri tüm o süslü laflar hakikat karşısında eriyor. Biz bunu 31 Mart seçimlerinde emeklilerin gösterdiği tepki ile çok net gördük. Halk, gerçekleri iktidarın söylemlerinden değil kendi yaşamlarından biliyor. Ölüm kalım savaşı içinde bir emekli gerçeği var. Vaad edilen sefalet ücreti 14 bin 469 lira. 2024 verilerine göre Rahmi Koç'un serveti 2,8 milyar dolar. Yani Türkiye'deki en düşük emekli maaşının tam 7 milyon 841 katı. Bir tarafta 8 milyon emeklinin toplam maaşı var bir tarafta sermaye var."