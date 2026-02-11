CHP'li Çelik: Biz meşruiyetimizi küresel güçlerden değil halktan alıyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş’un Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne ilişkin “Evet, özelleştireceğiz. İnandığımız ekonomik sistem neyse, biz onu size rağmen uygulamaya devam edeceğiz" sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, “Biz de açıkça söylüyoruz: Biz meşruiyetimizi küresel güçlerden değil halktan alıyoruz. Devletimizin mülkünü, halkımızın hakkını haraç mezat satmaya çalışanların karşısında duracağız. Uğruna şehit verdiğimiz, can verdiğimiz Boğazlardaki egemenliğimizi tehlikeye atmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

Hükümetin Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bazı otoyolların satışını planladığına ilişkin iddiaları gündeme gelmişti.

Köprülerin satışına ilişkin iddia İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis toplantısında da gündeme geldi. İBB AKP Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, "Evet, köprüleri özelleştireceğiz. İnandığımız ekonomik sistem neyse, biz onu size rağmen uygulamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı da "Evet bize rağmen yaparsınız ama halka rağmen yapamazsınız." sözleriyle Gökkuş'a karşılık verdi.

“HALKIN VERGİLERİYLE YAPILAN VE KAR EDEN KÖPRÜLERİ SATMAKLA ÖVÜNÜLÜR MÜ? ÖVÜNÜYORLAR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, Gökkuş’un sözlerine tepki gösterdi. Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Halkın vergileriyle yapılan ve kar eden köprüleri satmakla övünülür mü? Övünüyorlar. Devletimizin mülkünü, halkımızın hakkını haraç mezat satmaya çalışanların karşısında duracağız. Uğruna şehit verdiğimiz, can verdiğimiz boğazlardaki egemenliğimizi tehlikeye atmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

Çelik’in paylaşımı şöyle:

“Tarihimiz boyunca bu kadar utanmazlık görmedik. Halkın vergileriyle yapılan ve kar eden köprüleri satmakla övünülür mü? Övünüyorlar. Asıl görevlerinin küresel sermayenin Türkiye’deki iş takipçiliğini yapmak olduğunu artık açıkça söylüyorlar.

Biz de açıkça söylüyoruz: Biz meşruiyetimizi küresel güçlerden değil halktan alıyoruz. Devletimizin mülkünü, halkımızın hakkını haraç mezat satmaya çalışanların karşısında duracağız. Uğruna şehit verdiğimiz, can verdiğimiz Boğazlardaki egemenliğimizi tehlikeye atmalarına izin vermeyeceğiz.

Bel bağladıkları ekonomik sistem olan neo-liberal faşizm tüm dünyada yenildi. Türkiye’de de yenilecek. Yabancılara milli varlıklarımızı küresel şirketlere pazarlamaya kalkışanlar kaybedecekler. Halkımız kazanacak, Türkiye’miz kazanacak.”