CHP'li Çelik: Tayfun Kahraman'ın özgürlüğü, hepimizin meselesidir

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen Tayfun Kahraman’ın serbest bırakılmamasını eleştirerek, "AYM kararı uygulanmadığı için yol arkadaşımız Tayfun Kahraman fiilen alıkonuluyor. Tayfun Kahraman'ın özgürlüğü, hepimizin meselesidir" dedi.

Çelik, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak açıklama yaptı.

''YENİ İSTANBUL YARGI DÜZENİ''

Çelik'in yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

''Tayfun Kahraman Anayasa Mahkemesi'nin resmi gazetede yayınlanan kararı gereği serbest bırakılmalıydı.

Ancak, son bir yıldır yaşanan kaosun da sebebi olan "Yeni İstanbul Yargı Düzeni", millet iradesini tanımadığı gibi devletin en üst yargı organını da tanımadı.

AYM kararı uygulanmadığı için yol arkadaşımız Tayfun Kahraman fiilen alıkonuluyor.

Tayfun Kahraman'ın özgürlüğü, hepimizin meselesidir.

AYM'nin üzerine düşen görevi yapmasını, kendi kurumsal varlığını da anlamsızlaştıran bu pervasızlığa dur demesini, devletimizin saygınlığını, Tayfun Kahraman ve tüm vatandaşlarımızın hukukunu koruyan adil bir karar ile yaşanan bu krizi acilen çözmesini bekliyoruz.''