CHP'li Çelik'ten, Rıza Akpolat'a verilen "ikinci tutuklama" kararına tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın bugün çıkartıldığı mahkeme tarafından ikinci kez hakkında tutuklama kararı verilmesine tepki göstererek, "Rıza Başkanımız hakkında hazırlanan ilk iddianame boş çıkınca, yeni iftiralar ile yeniden tutuklama kararı verdiler" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın bugün çıkartıldığı mahkemece 'rüşvet ve irtikap' iddiaları gerekçesiyle ikinci kez hakkında tutuklama kararı verilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İLK İDDİANAME BOŞ ÇIKINCA, YENİ İFTİRALAR İLE YENİDEN TUTUKLAMA KARARI VERDİLER

Çelik'in konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde:

"Rıza Başkanımız hakkında hazırlanan ilk iddianame boş çıkınca, yeni iftiralar ile yeniden tutuklama kararı verdiler.

Halkımızın geçim derdine çözüm üretemeyenler, siyasetin kalemiyle yazılan iddianamelerle, ülkemizin geleceğini, umudunu ve enerjisini tüketiyor.

Biz zulme boyun eğmeden, yol arkadaşlarımızın masumiyetinden aldığımız güçle, halkımızın iradesi, ülkemizin huzurlu, adil ve müreffeh geleceği için mücadeleye devam edeceğiz. Direneceğiz. Kazanacağız."