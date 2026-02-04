CHP'li Çelik'ten SOL Parti'ye yönelik saldırıya tepki: "Laikliğe sahip çıktıkları için hedef gösterildiler"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, SOL Parti İstanbul İl Binasına yönelik saldırıya tepki göstererek "Laikliğe sahip çıktıkları için hedef gösterilen, parti binasına saldırı düzenlenen ve üyelerine ev hapsi kararı verilen Sol Partili arkadaşlarımızla omuz omuza, yan yanayız" dedi.

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından SOL Parti İstanbul İl Binasına yönelik gerici saldırıya karşı düzenlenen basın açıklamasındaki konuşmasını paylaştı. Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizi ve değerlerimizi savunmak suç değildir!

Laikliğe sahip çıktıkları için hedef gösterilen, parti binasına saldırı düzenlenen ve üyelerine ev hapsi kararı verilen Sol Partili arkadaşlarımızla omuz omuza, yan yanayız.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!"

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç… pic.twitter.com/Q5aniROdyl — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) February 4, 2026

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"

Çelik, eylemdeki açıklamasında şunları kaydetmişti:

"SOL Parti'ye yönelik operasyonlar ve saldırılara karşı buradayız. Anayasanın ikinci maddesi “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir” demekte. SOL Partililer şeriata, faşizme ve karanlığa karşı laik devrimci Cumhuriyet pankartını astıkları için cezalandırılmak istendiler.

Bunun için dün akşam saldırıya uğradılar. Bu uygulama tükenmiş bir iktidarın yeni bir anayasa ihlalidir. İkinci madde bu kadar açıkken laikliği ve demokrasiyi savunmak ne zaman suç oldu? Cumhuriyeti savunan SOL Partili gençlerin gözaltına alınması ve ev hapsi ile cezalandırılması hukuka aykırıdır. Siyasi faaliyetlerin engellenmesidir. Bunlar, siyasetin kalemi ile yazılan iddianamelerle, medyaya baskılarla, kayyumlarla muhalefetsiz, sandığın sembolik olduğu bir ülke hayali kuranların uygulamalarıdır. Toplumum gerçek sorunlarını bu yöntemlerle engellemeye çalıyorlar. Demokrasiyi cumhuriyeti toplumsal barışı savunmaya devam edeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız."