CHP'li Cemal Enginyurt: Bir AKP milletvekili İstanbul'da her biri 80 milyon liradan 12 daire satın almış

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP'li bir milletvekilinin İstanbul’dan her biri 80 milyon liradan 12 daire satın aldığını iddia etti.

MASAK'a seslenen Enginyurt, "Bu amca hangi parayla aldı bunu, niye sormuyorsun?" diye sordu.

Katıldığı bir televizyon programında iddialarını dile getiren Enginyurt, isim vermeden bir AKP milletvekilinin İstanbul’dan her biri 80 milyon liradan 12 daire satın aldığını öne sürdü. Enginyurt, “Hak, hukuk dedin mi yeri göğü yıkıyor Twitter’da. Millet İttifakı’nı, özellikle CHP’yi hırsızlıkla suçluyor” diye tarif ettiği milletvekilinin ismini vermedi.

"MASAK NEREDESİN?"

Bu alışverişin mali kaynağının sorgulanmadığını belirten Enginyurt, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) şöyle tepki gösterdi:

“Bu amca 12 tane 80 milyondan daire almış kendisine. MASAK neredesin? Bu amca hangi parayla aldı bunu, niye sormuyorsun? Birinin ihbar etmesine gerek yok. MASAK, bütün milletvekillerinin, belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının, belediye meclis üyelerinin mal varlığını araştırsın.”