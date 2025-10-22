CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı'ndan Genel Merkez'e tepki: "Atın bizi rahatlayın"

Tekirdağ'ın Çerkezköy Belediye Başkanı CHP'li Vahap Akay, partisinin yöneticilerini eleştirerek, "Partiye ihanet edenleri kovmaya cesaret edemeyen Yüksek Disiplin Kurulu'na kendimi ihbar ediyorum. Atın bizi bu partiden rahatlayın" dedi.

CHP'nin Tekirdağ'da 39'uncu il kongresi Süleymanpaşa ilçesindeki düğün salonunda gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongrede Cengiz Boduç, il başkanlığına seçildi. Kongrede, protokol yerine arka sıralarda oturan ve dilek ve temenniler bölümünde konuşan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde 3'üncü kez adaylık verdiğini belirterek, "Evvelini anlatmaya gerek yok zaten herkesin malumu. Herkes adaylıklarını aldı ve seçim süreci başladığında yeni bir sayfanın açılacağı gün sebepsiz bir mücadele başladı. Çerkezköy'de seçim sürecinde açık, aleni ve organize bir şekilde bir kısmı AK Parti'ye, bir kısmı İYİ Parti'ye, bir kısmı HDP'ye çalışan bir organizasyon kuruldu. Yetmedi, bağımsız adaylar üretildi. Bağımsız adaya oy veren, verdiren, çalışan arkadaşlarımız oldu. Organize ettirenlerin de edenlerin de bir kısmı şu an burada bu salonda, aramızdalar. Bu arkadaşların tamamı bu başarılı çalışmalarından dolayı seçim sonrası atamalarda ödüllendirildiler" dedi.

Partiye ihanet edenlerin bir kısmının İl Disiplin Kurulu, bir kısmının da Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildiğini anlatan Akay, "Hepsi belgeli, aralarında açık, aleni propaganda yapanlar, karşı tarafın maskotu olmuş yüzlerle fotoğraf çektirenler, karşı adayların seçim bürolarında en önde kurdele kesenler, bağımsız aday çıkararak organizasyon yapanlar da dahil. Sonuç ne? Neredeyse tamamı reddedildi. Yetmedi ödüllendirildi. Sebep nedir? İhanet edenler yakın tanıdık olunca adalet buna göre mi işliyor? Bu partinin anayasası olan tüzüğünü uygulamak Ankara'daki hangi ağababaların onayına bağlandı. Bu partinin evlatları, kadınları, gençleri, gece demeden gündüz demeden çalışacak didinecek, sokaklarda CHP'yi savunacak karşısında birileri ihanet edecek ve siz bunları işinize gelmediği için yok sayacaksınız. Hani bizim meydanlardaki adalet anlayışımız, hani bizim hak, hukuk, adalet haykırışlarımız. Hani bizim adaleti yok edenlerle mücadelemiz. Meydanlarda adalet ararken kendi adaletsizliğimizi kimlere nasıl anlatacağız? CHP'ye seçim döneminde karşı çalışsanız da ihanet etseniz de bendenseniz, problem yok. Oğlu siyaset yapacak diye babası başka partilerle seçim bürosu açacak siz bunu yok sayacaksınız. Bunları partiden kovamamak olsa olsa acziyettir. İtirazım tam olarak bunlaradır. Şahsi ve bireysel hiçbir siyasi beklenti içerisinde olmadan sadece ve sadece bildiğim doğruları CHP'nin Tekirdağ'daki geleceği için sizlerle paylaşıyorum. Şimdiden kendimi, ihanet edenleri bu partiden atamayan Yüksek Disiplin Kuruluna ihbar ediyorum" diye konuştu.

'YAŞANANLARA BAKIN VE GEREĞİNİ YAPIN'

Başkan Vahap Akay, sorunlara gözlerini kapatan, görmezden gelen genel merkez yöneticilerine seslendiğini belirterek, "3,5 yıl daha Allah ömür verirse, siz de bizi bu partiden kovmazsanız, görev yapacağız. Defalarca talep ettik, bir defa da buradan kayda geçsin diye talep ediyorum. Gelin yaşadıklarımıza bir bakın, bu gidişe bir çare bulun. 3,5 yıl daha böyle geçmez. Bu yaşananlardan hem partimiz hem de Tekirdağ zarar görüyor. Partiye ihanet edenleri kovmaya cesaret edemeyen Yüksek Disiplin Kurulu'na kendimi ihbar ediyorum. Atın bizi bu partiden rahatlayın" dedi.