CHP'li Cevdet Akay: Bir kamu bankasında "yüksek karlı gizli fon" vakası yaşanıyor

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bazı kamu bankalarında kanuna aykırı işlemler, yolsuzluklar, usulsüzlükler ve sebepsiz zenginleşmeler olduğunu vurgulayarak, bu bankaların denetlenmesi için çağrıda bulundu.

Akay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kamu bankalarındaki zarar hakkında açıklamalarda bulundu.

Zararı sürekli dile getirdiğini, ortada ciddi bir kamu zararı olduğunu ancak hiçbir işlem yapılmadığını belirten Akay, ilgili bütün birimlere gerekenin yapılması için seslendi.

Akay, yaşanan zararlara ilişkin açıklama yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Akay, bazı bankalarda çıkar ilişkileri ağı olduğunu ve bu bankaların yeterince denetlenmediğini ifade ederek bir kamu bankasının yöneticilerine bazı projelerde ayrımcılık yapıldığını ve öncelik verildiğini belirtti.

Konunun araştırılması ve yetkililerin açıklama yapması gerektiğini söyleyen Akay, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında tutuklu sanık olarak yargılanan Seçil Erzan vakasına benzer bir vakanın bir kamu bankasında da yaşandığını ifade etti.