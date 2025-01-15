CHP'li Cevdet Akay, emekli aylığı zam artışının yeniden düzenlemesi gerektiğini söyledi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifinin görüşmelerinde konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Domatesin fiyatı 12 ayda 48.8 artarken asgari ücret yüzde 30 ve en düşük emekli aylığı yüzde 15,75’lik artış var. Bu kabul edilebilir bir durum değil, bu artış oranlarının yeniden düzenlemesi gerekiyor çünkü halkımız gerçekten çok sıkıntılı bir durumda” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Mehmet Şimşek ve ekonomi ekibinin 19 aylık karnesini çıkararak yapılan artış oranına tepki gösterdi.

TL 19 AYDA: DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 67.23, EURO KARŞISINDA YÜZDE 60.70 DEĞER KAYBETTİ

Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin 19 aylık karnesini çıkaran CHP’li Akay, “En düşük emekli aylıkları yüzde 15,75 oranında arttırılarak 14.469 TL’ye çıkartılıyor. Bu çok yetersiz, biz asgari ücretin de en az 30 bin TL olmasını ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye çıkartılmasını talep etmiştik fakat 22.104 TL oldu. En azından buradaki en düşük emekli aylığının da net asgari ücret seviyesine çekilmesi gerekir. Mevcut ekonomi yönetiminin göreve geldiği tarihten bu yana; Resmi enflasyon yüzde 39,59 şu anda yüzde 44,38, ENAG enflasyonuna veya halkımızın hissettiği enflasyona baktığımız zaman yüzde 83’ün üzerinde, yüzde yüzlere dayanan bir enflasyon oranını hep beraber yaşıyoruz. Faiz %8.50’ydi şu anda %47,50. Dolar 21.09’dan 35.27’ye çıktı, TL’nin dolar karşısında yüzde 67,23 değer kaybı söz konusu. Euro açısından baktığımız zaman 22.57’den 36 liraya çıkmış, TL’nin Euro karşısında yüzde 60,70 değer kaybı söz konusu. Âtıl işsizlik oranı yüzde 24,7 civarından yüzde 27’nin üzerine çıktı.

ARTIŞ ORANLARININ YENİDEN DÜZENLEMESİ GEREKİYOR ÇÜNKÜ HALKIMIZ ÇOK SIKINTILI BİR DURUMDA

Sadece 12 ayda dana eti fiyatında yüzde 43,8, elma fiyatında yüzde 50,3, elektrik fiyatında yüzde 30, mazot fiyatlarında yüzde 18 artış oldu. Domatesin fiyatı 48.8 arttı fakat asgari ücrette yüzde 30 ve en düşük emekli aylıklarında yüzde 15,75’lik artış var. Bu kabul edilebilir bir durum değil, bu artış oranlarının yeniden düzenlemesi gerekiyor çünkü halkımız gerçekten çok sıkıntılı bir durumda. Bu tepkilerini de yüksek bir sesle bize ifade ediyorlar, bildiriyorlar. Bu konuya buradan bir kez daha dikkatlerinizi çekmek istedim.

İŞVEREN DESTEĞİNİN İŞSİZLİK SİGORTASINDAN DEĞİL BAKANLIK BÜTÇESİNDEN AYRILMASI GEREKİR

İşverenle ilgili bir destekten bahsediyoruz. Bin TL’ye çıkartılıyor, işverenin desteklenmesi güzel bir durum fakat bunun işsizlik sigortasından yapılmaması gerekir. Bu ödeneğin bakanlık bütçesinden ayrılması gerekir. Bunu bir kez daha vurgulayalım, bunu bakanlık bütçesinden ayrılalım çünkü işsizlik sigortasının görevi işsizleri desteklemek.” dedi.