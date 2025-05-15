CHP'li Cevdet Akay: "Vatandaş dört ayda saniyede 271 bin lira, günde 23 milyar lira, ayda 1 trilyon lira vergi ödedi"

TBMM Genel Kurulu’nda vatandaşın ödediği vergi ile kamunun yaptığı harcamayı kıyaslayan Akay, “Yılın ilk dört ayında; vatandaşlarımız saniyede 271 bin, günde 23 milyar, ayda 1 trilyon lira vergi ödedi. Kamu ise saniyede 409 bi887 lira, günde 35 milyar lira, ayda da 1 trilyon 62 milyar lira harcama yaptı” dedi.

"İKTİDARI UYARIYORUZ: BÜTÇE DİSİPLİNİ KONTROL DIŞINA ÇIKTI"

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe gerçekleşmesi hakkında konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, ekonomi irtifa kaybederken iktidarın bu duruma seyirci kaldığının altını çizerek, “Ekonomi her geçen gün irtifa kaybediyor, bunun sorumlusu iktidar ise duruma seyirci kalıyor. İktidarı uyarıyoruz: Bütçe disiplini kontrol dışına çıktı. “Yılın ilk dört ayında kamu harcamaları 4 trilyon 249 milyar, kamu geliri ise 3 trilyon 364 milyar olarak gerçekleşti; bunun 2 trilyon 810 milyarı vergi geliri” ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ SANİYEDE 271 BİN LİRA VERGİ ÖDEDİ, KAMU SANİYEDE 409 BİN LİRA HARCADI"

Vatandaşın ödediği vergi ile kamunun yaptığı harcamayı kıyaslayan CHP’li Akay, “Vatandaşlarımız saniyede 271 bin, günde 23 milyar, ayda 1 trilyon lira yakın vergi ödedi. Kamu ise saniyede 409 bin 887 lira, günde 35 milyar lira, ayda da 1 trilyon 62 milyar lira harcama yapıyor. Faiz gideri 724 milyar oldu, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98 artış yaptı” dedi.

"SİYASİ OPERASYONLARA SON VERİN, VATANDAŞLARIMIZI RAHATLATACAK UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRİN"

Siyasi operasyonlara son verin, vatandaşlar rahatlatacak politikaları hayata geçirin ifadelerini kullanarak iktidara uyarıda bulunan Akay, “Buradan iktidara sesleniyorum: Bir an önce rasyonel politikalara geçin, siyasi operasyonlara son verin, emekliyi, asgari ücretliyi, tüm çalışanları, çiftçiyi, esnafı, KOBİ'yi rahatlatacak uygulamaları hayata geçirin” şeklinde konuştu.