CHP'li Çiftci: 5 belediye başkanı aylardır iddianamesiz cezaevinde, bu bir kuşatma stratejisidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul’daki 5 CHP’li belediye başkanının aylardır iddianame hazırlanmadan tutuklu bulunmasına tepki gösterdi. Çiftci, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şile, Beyoğlu ve Bayrampaşa Belediye Başkanlarının durumuna dikkat çekerek, sürecin "siyasal rekabetin yerini alan bir kuşatma stratejisi" olduğunu belirtti.

"AYLAR GEÇTİ, İDDİANAME YOK"

Tutukluluk sürelerine ilişkin verileri paylaşan Çiftci, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin 264 gündür, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın 223 gündür, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in 187 gündür ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun 159 gündür cezaevinde olduğunu hatırlattı. Geçen süreye rağmen başkanlar hakkında tek bir satır iddianame düzenlenmediğini vurgulayan Çiftci, bu durumun masumiyet karinesini ve adil yargılanma hakkını yok saydığını belirtti.

"YARGI ELİYLE SİYASİ BASKI"

Sürecin halk iradesine yönelik sistematik bir müdahale olduğunu ifade eden Çiftci, İstanbul’daki bu yargı pratiğini kuran isimlerin siyasi iktidar tarafından ödüllendirildiğini savundu. Çiftci, şu ifadeleri kullandı:

"Akın Gürlek Adalet Bakanlığı koltuğuna, Çağlayan’da aynı anlayışı temsil eden bazı isimler Bakan Yardımcılığı görevlerine taşınmıştır. Amaç nettir; CHP’yi belediyeleri üzerinden baskılamak, yerel yönetimleri felç etmek ve halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeyi etkisiz hale getirmek. Yargı eliyle yürütülen bu süreç, siyasal rekabetin yerini alan bir kuşatma stratejisidir."

Gül Çiftci, CHP'nin bu kuşatmayı kabul etmeyeceğini belirterek, belediye başkanlarının özgürlüğünü ve hukukun evrensel ilkelerini savunmaya devam edeceklerini vurguladı.