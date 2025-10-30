CHP'li Çiftci: “Bu sistem etkin pişmanlık değil, etkin iftiracılık üretir"

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanmış ve ifadesi yeterli görülerek 10 Temmuz’da tahliye edilmişti. Ancak soruşturma dosyasını yeniden değerlendiren savcılık, Soytekin’in verdiği beyanlarda tutarsızlık tespit edildiğini belirterek 21 Ekim’de yeniden tutuklanması talep etti. Mahkeme, talebi yerinde bularak Soytekin’in “suç örgütüne üye olma” ve “rüşvet almak” suçlarından tekrar tutuklanmasına karar verdi. Soytekin ikinci kez cezaevine gönderildi.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, konuya ilişkin X hesabından paylaşım yaptı. Çiftci’nin paylaşımı şöyle:

“İBB soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılan Adem Soytekin, bugün savcılık kararıyla yeniden tutuklandı. Gerekçe açık: Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin çelişkili ve gerçeğe aykırı olduğu tespit edildi. Yani savcılık, Soytekin’in beyanlarının doğru olmadığını bizzat kabul ediyor. Fakat aynı beyanlar dosyada başkalarının tutukluluk gerekçesi olarak duruyor. Bu ifadeler nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılan Avukat Mehmet Pehlivan hala cezaevinde. Tıpkı Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde; Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’ın tutuklanma gerekçesi olan ancak gerçeğe aykırı beyan verdiği bizzat savcılık tarafından tespit edilen iftiracı beyanı burada da karşımıza çıkıyor.

Üstelik savcılık, bugün yaptığı açıklamada, ‘Tutukluluk hali bu karardan etkilenmeyecek’ diyerek yargı yetkisini aşan bir beyanla mahkemelere fiilen talimat vermiştir. Oysa tutuklamaya karar verme yetkisi yalnızca mahkemelere aittir. Savcılığın bu şekilde yönlendirici açıklama yapması yargı bağımsızlığını da açıkça ihlal etmektedir. En başından bu yana söylediğimiz gibi gizli tanık, itirafçı ifadeleri bir kişinin tutuklanması için yeterli değildir. İddia somut gerekçelerle desteklenmelidir. Ancak savcılık hiçbir soruşturmada bu iddiaları somut gerekçelerle desteklememiş, onun yerine tutukluluğu cezalandırma yöntemi olarak kullanmıştır. Bu sistem etkin pişmanlık değil, etkin iftiracılık üretir. Gerçeğe dayanmayan, çelişkili bir ifadenin hukuki geçerliliği yoktur. Soytekin’in iftiralarıyla tutuklanan herkes derhal serbest bırakılsın.”