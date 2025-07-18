CHP'li Çiftci'den avukat Pehlivan'ın tutukluluğuna tepki: Savunma hakkı ortadan kaldırılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutukluluğuna tepki gösterdi.

Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın 19 Haziran’da tutuklanmasının ardından bugün yapılan incelemede tutukluluğunun devamına karar verildi. Avukatların müvekkillerini temsil etmeleri nedeniyle özgürlüklerinden yoksun bırakılması, savunma hakkının fiilen ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Bu karar, yalnızca bir avukatı değil; savunmayı, hukuk düzenini ve yurttaşların adil yargılanma hakkını hedef almaktadır. Yargıyı, savunmayı susturarak şekillendirme girişimlerine boyun eğmeyeceğiz. Hukuk devletini savunmak, bu karanlık dönemde her hukukçunun ve yurttaşın görevidir" ifadesini kullandı.