CHP'Li Çiftçi'den Bakan Gürlek'in açıklamalarına tepki: Mahkeme heyetlerine yön tayin etmektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına ilişkin olarak, "Adalet Bakanı Akın Gürlek’in bugün yaptığı açıklamalar kontrolünü ne ölçüde kaybettiğini açıkça ortaya koymuştur. Adalet Bakanı’nın bu şekilde konuşması, emniyet ve savcılık aşamalarında uygulanan 'iftiracı ol' baskısının varlığını da bir kez daha kanıtlamıştır. Gözden kaçırılmaması gereken asıl nokta ise Gürlek’in esas mesajı mahkeme heyetlerine vermesidir. 'Asrın yolsuzluğu', 'Zamanı gelince' gibi ifadeler doğrudan mahkeme heyetlerine yön tayin etmektir" ifadesini kullandı.

''BELEDİYE BAŞKANINI KAMERALAR ÖNÜNDE ÜSTÜ ÖRTÜLÜ TEHDİT ETMEKTİR''

Çiftci, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı Akın Gürlek’in bugün yaptığı açıklamalar kontrolünü ne ölçüde kaybettiğini açıkça ortaya koymuştur. Antalya Büyükşehir Belediyesi davasına ilişkin Muhittin Böcek başkanımıza yönelik 'itirafçı olma durumu vardı', 'Zamanı gelince anlatacak' gibi ifadeler bir belediye başkanını kameralar önünde üstü örtülü tehdit etmektir. Devam eden bir yargılamaya yönelik Akın Gürlek hangi sıfat ve amaçla bu cümleleri kurmuştur. Duruşmalar sürerken, hakimin ara kararla tahliye kararı vermesinin önünde hiçbir engel yokken yapılan bu açıklama, 'İstediğimiz gibi ifade ver, serbest kal' mesajından başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Adalet Bakanı’nın bu şekilde konuşması, emniyet ve savcılık aşamalarında uygulanan 'iftiracı ol' baskısının varlığını da bir kez daha kanıtlamıştır.

''AKP’NİN KARA DÜZENİ DAĞILACAK VE BU YAPILANLARIN HESABI HUKUK ÖNÜNDE MUTLAKA SORULACAKTIR"

Gözden kaçırılmaması gereken asıl nokta ise Gürlek’in esas mesajı mahkeme heyetlerine vermesidir. 'Asrın yolsuzluğu', 'Zamanı gelince' gibi ifadeler doğrudan mahkeme heyetlerine yön tayin etmektir. Çünkü Gürlek yargılama süreçleri başlayınca iddiaların birer birer çöktüğünü görmüş ve paniğe kapılmıştır. Dün Antalya’da 'ifadelerimizi tutuklama tehdidiyle ve korkuyla verdik' şeklindeki sanık beyanları, İBB davasında ilk haftadan çöken tanık ifadeleri Gürlek’in paniklediğinin göstergesidir. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak, AKP’nin kara düzeni dağılacak ve bu yapılanların hesabı hukuk önünde mutlaka sorulacaktır."