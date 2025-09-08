CHP'li Çiftci'den Bakan Tunç'a yanıt: Makamının gerektirdiği sorumluluğu üstlenmek zorundadır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çiftci, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği karara karşı yaptığımız itirazın reddedildiğini iddia etmiştir. Bu iddia gerçeğe aykırıdır" dedi.

"İtirazımıza dair henüz hiçbir karar verilmemiştir" diyen Çiftci, "Konuya ilişkin UYAP sistemi üzerindeki güncel durumu gösteren ekran görüntüsünü kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiftci, şunları söyledi: "Adalet Bakanı ya yargı süreçlerine dair yanlış algı oluşturmaktadır ya da toplumu eksik bilgilendirmektedir. Her iki durumda da makamının gerektirdiği sorumluluğu üstlenmek zorundadır."

YILMAZ TUNÇ NE SÖYLEMİŞTİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provakatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır" demişti.

Bakan Tunç, şunları ifade etmişti:

"CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına, yönetim ve kurullarına tedbiren geçici kurul görevlendirilmiş, bu karara karşı CHP Genel Başkanlığınca adli yargıda yapılan itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular reddedilmiştir.

Yargının kararına saygı göstermek, herkes için bir zorunluluktur. Hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin teminatıdır. Bu nedenle, toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükûnetle beklemesi gerekmektedir.

Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur."