CHP'li Çiftci'den Mansur Yavaş hakkında soruşturma izin talebine tepki: Algıyla Ankara’da israfı bitiren belediyecilik hedef alınıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Mansur Yavaş hakkında soruşturma izin talebine tepki gösterdi.

Çiftci, sosyal medya hesabından yaptğı paylaşımda,

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etmesi, yargı baskısının yeni bir sürecidir. Ortada ne hukuka uygun bir gerekçe, ne de kamu zararına dair somut bir tespit vardır. Buna rağmen 'soruşturma izni' talebiyle oluşturulmak istenen algı, Ankara’da dürüst, şeffaf ve israfı bitiren belediyeciliği hedef almaktadır. Soruşturma izni talebiyle yürütülen bu 'siyasi kampanya', sadece Mansur Yavaş’a değil, Ankara halkının iradesine yöneliktir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın kamu yararını önceleyen duruşuna ve Ankara halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız" ifadesini kullandı.