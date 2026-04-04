CHP'li Çiftci'den tahliyeler sonrası yorum: Yanlış kurgu sürdürülemiyor

İBB Davası’nın 15’inci gününde mahkeme heyeti, 18 kişinin tahliyesine oy birliğiyle karar verdi. İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 106’sı tutuklu 402 sanıklı davada alınan ara karar ile tahliye edilenler arasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu da yer aldı.

Hakkında tahliye kararı verilen 18 isim, ancak sabah saatlerinde sevdiklerine ve yurttaşlara kavuşabildi. Tahliye edilenler, “Kalbimizin bir yarısı halen haksız yere içeride tutulan arkadaşlarımızda” diyerek buruk bir sevinç yaşadıklarını kaydetti. Tahliye edilen isimler, “Bu hukuksuzluk tarihe kara bir leke olarak geçecek” diyerek İBB Davası’ndaki mücadeleden geri adım atılmayacağının altını çizdi. CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tahliyelere yönelik açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında, "Annelerin ve babaların evlatlarına, evlatların anne ve babalarına kavuşmaları bir nebze de olsa hepimizi rahatlatmıştır" ifadesini kullandı.

ÖNEMLİ AMA YETERSİZ

CHP Parti Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İBB Davası ve verilen tahliyelkararlarına yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. İBB Davası’ndaki tahliye kararlarının, “Uzun süredir dile getirilen hukuki gerçeklerin bir kez daha açığa çıkmasını sağladığını” belirten Çiftci, “Ara karar ile 18 arkadaşımızın tahliyesine karar verilmesi, ceza muhakemesinin en temel ilkelerinden biri olan tutuksuz yargılama esasının hatırlanması bakımından önemlidir. Ancak bu kararlar, sürecin başından itibaren yaşanan ağır hak ihlallerini ve derin mağduriyetleri ortadan kaldırmaya yetmemektedir” görüşünü kayda geçirdi.

Tutukluluk tedbirlerinin, istisnai bir koruma önlemli olmaktan çıktığını ve “Fiili bir cezalandırma aracına dönüştüğünü” ifade eden CHP’li Çiftci, “Oysa ortada ne kaçma şüphesini somutlaştıran bir olgu ne de delil karartma ihtimalini destekleyen bir veri bulunmaktadır. Buna rağmen sürdürülen tutukluluk hali, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayan bir uygulama olarak kayda geçmiştir” diye konuştu.

KESİNTİSİZ ADALET ARAYIŞI

Tahliye kararlarını, “Yanlış kurgunun sürdürülemezliğini ortaya koyan gelişme” olarak nitelendiren Çiftci, şunları kaydetti:

“Ancak adaletin gerçekten tesis edilebilmesi için parçalı ve gecikmiş adımlar yeterli değildir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, haksız biçimde özgürlüğünden mahrum bırakılan tüm yol arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması gerekmektedir. Özgürlüğüne kavuşan arkadaşlarımızı büyük bir dayanışma duygusuyla karşılıyoruz. Onların yeniden aramıza katılması, yürüttüğümüz adalet mücadelesinin haklılığını bir kez daha teyit etmiştir. Bununla birlikte, halen tutuklu bulunan her bir arkadaşımız açısından bu mücadele sürmektedir.

Adalet arayışı kesintisizdir. Türkiye’nin ihtiyacı olan, yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşüren uygulamaların sona erdiği, demokratik rekabetin güvence altına alındığı bir düzendir. Bu hedef doğrultusunda yürüttüğümüz mücadele kararlılıkla devam edecektir.”