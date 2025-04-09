CHP'li Çiftçi: "Mahir Polat'ın ev hapsi şartıyla tahliye edilmesi geç kalınmış bir karardır"

İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında 18 gündür tutuklu bulunan Mahir Polat hakkında sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kararı verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Polat'ın Polat'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ilişkin, "Tutuklanması hukuksuz olan Mahir Polat'ın ev hapsi şartıyla tahliye edilmesi geç kalınmış bir karardır. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Yargı eliyle sahnelenen siyasi operasyonu tamamen boşa çıkarıp tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuştukları güne kadar mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.