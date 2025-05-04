CHP'li Çiftci: "Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül hakkında suç duyurusunda bulunulacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül'ün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı sonrası yaptığı paylaşım hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

X hesabından açıklama yapan Çiftci şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen alçak saldırının hemen ardından, sosyal medya hesabı üzerinden açıkça hedef gösterici ve halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ifadeler kullanan Yeni Şafak Gazetesi yazarı İbrahim Karagül hakkında ve benzer ifadeler kullanan diğer şahıslar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyunu yanıltmaya, toplumu kutuplaştırmaya ve şiddeti meşrulaştırmaya yönelik bu sorumsuz ve provokatif söylemler, hiçbir şekilde kabul edilemez.

Bizler; demokrasiyi, hukuk devletini ve toplumsal barışı savunmaya kararlıyız. Şiddetten ve nefretten medet umanlara asla geçit vermeyeceğiz.

Adaletin yerini bulması için tüm yasal süreçlerin takipçisi olacağız."

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen alçak saldırının hemen ardından, sosyal medya hesabı üzerinden açıkça hedef gösterici ve halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ifadeler kullanan Yeni Şafak Gazetesi yazarı İbrahim Karagül hakkında ve benzer ifadeler… — Gül Çiftci (@gulciftci) May 4, 2025

İBRAHİM KARAGÜL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel'e yönelik saldırının ardından Karagül, tepki çeken bir paylaşım yaptı. Karagül, "Bu adam da sürekli bir yerlerde dayak yiyor. Ya ayağını kırıyorlar ya yüzüne tokat atıyorlar. İnsanın bazen bunları hak etti diyesi geliyor” ifadelerini kullandı. Yeni Şafak yazarı Karagül, gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşımını sildi.