CHP'li Demir, bahis soruşturmasının araştırılması için TBMM'ye önerge verdi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 152 hakemin bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesinin ardından TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis oynadığı gerekçesiyle aralarında 7 üst klasman hakemi ve 15 üst klasman yardımcı hakeminin de bulunduğu toplam 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesinin ardından bahis skandalının tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığına önerge sundu.

Demir, araştırma önergesinin gerekçesinde, Türk futbolu için kara bir leke olan bu olayın her yönü ile aydınlatılması için soruşturmanın detaylı bir şekilde genişletilmesi gerekmektedir. Hem savcılık hem de TFF yetkilileri soruşturmaya ilişkin detayları halkın haber alma hakkı kapsamında paylaşmalıdır" ifadelerine yer verdi. Demir, şöyle devam etti:

"Sporseverlerin ve Türk futbolunu takip eden vatandaşların aklındaki tüm şüpheler giderilmelidir. Ligimizin uluslararası arenadaki saygınlığını lekeleyen bu isimlerin en ağır biçimde cezalandırılması ve bahis ağının çökertilmesi için Federasyon ve yargı mensuplarının titizlikle çalışması gerekmektedir. Bu operasyon bir milat kabul edilmeli ve ülkemizde yeni bir sayfa açılmalıdır. Göründüğü üzere yaşanan skandal açıklanandan çok daha derin ve karanlıktır. Toplum nezdinde bu kirli düzenin açıklanan isimlerle sınırlı kalmadığına dair yaygın şüpheler mevcuttur. Spor severler, bu bahis ağının maç ve lig sonuçlarını etkilediğini ve Türk futboluna gölge düşürdüğünü ifade etmektedir. Bu sebeple Türk futbolundaki bahis skandalının tüm detaylarıyla araştırılması ve profesyonel liglerimizdeki usulsüzlüklerin giderilmesi amacıyla Anayasa'nın 98. Maddesi ve İçtüğüzün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederim."