CHP'li Demir'den elektrik faturası tepkisi: "Sizde hiç mi vicdan yok?”

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, elektrik faturalarına örtülü zam yapıldığını belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a tepki gösterdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Demir, ''Vatandaş kendi verdiği vergilerin karşılığını almaktan muaf tutuluyor'' dedi.

Memura ve emekliye yapılan zam oranlarını hatırlatan ve "Bu adalet mi?" diyerek elekrik faturalarındaki artışa dikkat çeken Demir, açıklamasında şunları kaydetti:

"ÜLKE GERÇEKLERİNİN FARKINA VARMAYA DAVET EDİYORUM"

"Yeni uygulama ile aylık faturası bin 47 TL’nin üzerinde olan aboneler artık iki katı fatura ödeyecek. Yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaati geçen haneler elektrik sübvansiyonundan yararlanamayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ise sanki devlet desteğini kendi cebinden karşılıyormuş gibi bu durumun olağan olduğunu iddia ediyor. Vatandaş kendi verdiği vergilerin karşılığını almaktan muaf tutuluyor. Memura yüzde 11,54, emekliye yüzde 15,75 zam yapan, asgari ücreti 22 bin lira olarak belirleyen hükümet konu alacaklara gelince elektrik faturasını iki katına çıkarıyor. Bu adalet mi? Elinizi vicdanınıza koyun, bu insanlar nasıl iki kat fatura ödesin? Sizde hiç mi vicdan yok?

Şubat ayındayız son yılların en soğuk kışlarından birini yaşıyoruz. Halen doğalgaz olmayan ilçeler, beldeler ve evler var. Bu evlerde ısınma elektrikli aletler üzerinden sağlanıyor. Vatandaş suyunu elektrik ile ısıtıp yemeğini elektrik ile pişiriyor. Bununla birlikte yaz aylarının oldukça sıcak geçtiği ve yüksek sıcaklık nedeniyle sağlık problemlerinin yaşandığı illerimiz mevcut. Bu şehirlerde insanlar, klima gibi soğutma cihazlarını kullanmak zorunda. Bu aileler için aylık 417 kilovatsaat lüks tüketim değil, bu örtülü zamdır. Bakan Bayraktar’ı ülke gerçeklerinin farkına varmaya davet ediyorum."