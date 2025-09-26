CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin petrol ticaretinin faturasını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temasları sürerken Irak ile Türkiye arasındaki ham petrol boru hattı yeniden açıldı. İktidar medyasının ticari başarı olarak sunduğu bu gelişmeyi CHP'li Deniz Yavuzyılmaz yorumladı.

TAHKİMDEN MİLYAR DOLARLIK CEZA

Yavuzyılmaz’ın açıkladığı verilere göre:

21 Mayıs 2014 – 30 Eylül 2018 döneminde yapılan izinsiz petrol taşımaları nedeniyle, Uluslararası Tahkim Mahkemesi Türkiye’ye 1 milyar 471 milyon dolar ceza verdi.

1 Ekim 2018 – 25 Mart 2023 arasındaki usulsüzlüklerle ilgili ikinci bir tahkim davası ise sürüyor.

Ayrıca, Jersey Adası’ndaki hesaplarda 1 milyar doların üzerinde bir paranın buharlaştığı tespit edildi.

“BU PARALAR AKP YÖNETİCİLERİNDEN TAHSİL EDİLECEK”

Yavuzyılmaz, iktidara gelmeleri halinde bu zararların Cumhurbaşkanı ve ilgili AKP’li yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edileceğini belirterek şunları söyledi:

“Bu ülkenin milyarlarca doları buharlaştırıldı. Hesap sorulacak. Kamuya ait her kuruşu geri alacağız.”