CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na: "Derhal elindeki dinamiti bırak!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na seslenerek, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş–Başakşehir kesiminde yol inşaatı kapsamında apartmanların dibinde patlatma yapıldığını, söz konusu bölgenin Kanal İstanbul güzergahı ve Sazlıdere Barajı çevresine denk geldiğini ve aynı zamanda riskli bir deprem bölgesi olduğunu vurgulayarak "durdurun" çağrısında bulundu.

"BUNUN ADI CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR!"

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, derhal elindeki dinamiti bırak! Kuzey Marmara Otoyolunun Nakkaş-Başakşehir Kesimi yol inşaatında, apartmanların dibinde patlatma yapıldığını tespit ettik. Yer, Kanal İstanbul güzergahı ve Sazlıdere barajı bölgesi. Aynı zamanda riskli bir deprem bölgesi! Utanmasalar binaların kolonlarına dinamit bağlayıp patlatacaklar! Bunun adı cinayete teşebbüstür! Bu patlatma rezaletini acilen durdurun!" ifadesini kullandı.